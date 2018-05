La Torre d’Espioca ja és de Picassent

Connect on Linked in

Les famílies propietàries han cedit el monument durant 50 anys al Consistori per a la seua restauració «Picassent viu hui un dia històric». Amb estes paraules ha manifestat l’alcaldessa de Picassent, Conxa Garcia, la seua satisfacció per la cessió feta per part de les famílies propietàries a l’Ajuntament de Picassent de la Torre d’Espioca, un Bé d’Interés Cultural (BIC) del segle XI ubicat al nostre terme municipal i que, en breu, serà rehabilitat per la Conselleria de Cultura.

Després de diversos anys de negociacions i gestions administratives entre les famílies propietàries, l’Ajuntament i la Direcció General de Patrimoni, s’ha culminat un procés que permetrà la recuperació d’este Bé per al seu ús públic així com també per garantir la seua preservació. La firma entre totes les parts s’ha realitzat a l’Ajuntament de Picassent amb la presència del secretari municipal, Jordi Ricart, el notari Pablo Peraire Saus, la primera edil, Conxa Garcia, la regidora d’Urbanisme, Lola Albert i el regidor de Cultura, Jaume Sobrevela, i per part de la propietat, diverses persones entre familiars i representants legals, encapçalats per la familia Cantos Figuerola de Madrid i els propietaris de la firma Benpaes ubicada a Benetússer; així com també la directora General de Patrimoni de la Conselleria de Cultura, Carmen Amoraga.

Una vegada feta la lectura per part del notari dels documents que acreditaven esta cessió de poders s’ha rubricat el document en el qual han quedat especificades les condicions de cessió de la Torre. Ara serà la Generalitat Valenciana l’encarregada d’executar les obres de rehabilitació.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, ha volgut agrair públicament esta cessió, ja que segons ha manifestat, «Hui s’obri un nou camí en la nostra història com a poble que veu culminada una reivindicació de molts anys cap a un valor que ens identifica a totes les picassentines i els picassentins».

Per la seua banda, la directora general de Patrimoni, Carmen Amoraga, ha mostrat també la seua satisfacció i el seu agraïment a les famílies perquè, «Este gest conforma un procés que contribuirà a posar en mans de la ciutadania este gran valor del nostre patrimoni».