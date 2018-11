La tortuga Sammy torna al mar a la platja de Les Palmeres

Print This Post

La platja de Sueca acull la solta de la tortuga ferida que va aparèixer a finals del passat mes de setembre

Allò que era extraordinari ve convertint-se en una escena habitual a les platges de Sueca. La Fundació Oceanogràfic ha soltat este matí de divendres una tortuga marina a la platja de Les Palmeres. L’exemplar, que va trobar una veïna de la localitat fa escassos dos mesos, ha tornat ara al seu hàbitat totalment recuperada, i acompanyada de la presència d’alumnat de Sueca, les persones que van trobar-la i la regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament, Isabel Jiménez.

La tortuga Caretta caretta rescatada en la platja del Pouet (La Llastra) de Sueca, s’havia engolit un sedal sense ham que travessava tot el seu sistema digestiu, provocant-li gasos interns que impedien la seua immersió en el mar, la qual cosa suposava un risc vital per a l’animal.

El departament de Veterinària de l’Oceanogràfic va aconseguir alliberar al queloni d’este element estrany, facilitant així la seua recuperació en les instal·lacions destinades per a tal fi, en l’ARCA del Mar. Allí, durant dos mesos ha compartit espai amb altres tortugues amb diferents afeccions que, a poc a poc, també es recuperen i tornen al seu hàbitat. Com ella, més de 410 tortugues ja han tingut una segona oportunitat.

L’alumnat dels centres educatius de la Unió Cristiana i el CEIP Cervantes han proposat diferents noms per a la tortuga. Una mà innocent, d’entre les desenes de xiquetes i xiquets assistents, l’ha batejada finalment com a “Sammy”, un nom inspirat en una pel·lícula d’animació infantil protagonitzada per una tortuga.

La solta de tortugues marines és una de les accions pedagògiques que promou l’Oceanogràfic. Però esta no ha estat la primera ocasió, ja en 2016, Sueca va viure una solta múltiple d’una mostra de les tortugues marines que van nàixer dels vora huitanta ous que una tortuga marina va depositar a la mateixa platja de Les Palmeres.

Els operaris de l’Oceanogràfic, prèviament a la solta, expliquen en cada ocasió a tot el públic assistent com s’ha recuperat l’exemplar i alhora quines són les greus conseqüències de la invasió dels plàstics dels nostres mars i oceans, i dels perills que suposa especialment per a este espècie animal per la seua ingesta.

La regidora de Medi Ambient, Isabel Jiménez, ha fet incís també en este missatge de divulgació i conscienciació, tot aplaudint la conducta exemplar de les veïnes i veïns que han trobat algun exemplar en els darrers anys i han alertat d’immediat als professionals especialitzats en la seua recuperació i protecció.