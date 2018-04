La Unió acusa el Govern de crear “un clar greuge” entre productors de la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

L’Organització agrària considera que el Ministeri torna a cometre els errors d’anys anteriors.

LA UNIÓ de Llauradors indica que les reduccions fiscals per a la declaració de la renda dels llauradors s i ramaders de la Comunitat Valenciana són de nou incoherents i creen greuges comparatius entre llauradors del nostre territori, segons el seu lloc d’empadronament i cultiu.

LA UNIÓ exigeix al Ministeri d’Hisenda que rectifique aquesta Ordre per què deixe de ser incongruent, arreplegue la realitat fiscal agrària valenciana del 2017 i tinga en compte el que ha expressat esta organització en les diferents reunions amb les Direccions Territorials de la Conselleria d’Agricultura. Entre aquestes demandes, que el mateix cultiu i per a tota la zona productora tinguera el mateix mòdul. És així com, un llaurador d’una població té una reducció fiscal i el del poble veí no té o és molt diferents d’aquesta.

La Unió sol·licita a tots els Ajuntaments afectats i als partits polítics amb representació en les corts que moguen fitxa i contribuïsquen a aquest objectiu perquè segons afirma l’organització agrària “el desastre és evident”.

La UNIÓ també explica que la rebaixa fiscal del Govern per al camp valencià també oblida la petició d’establir un mòdul zero per als productors afectats per la Xylella en les comarques alacantines; i en algunes localitats, denuncia la unió, ni tan sols reducció per al cultiu de l’ametler.

Els sectors més importants de la ramaderia valenciana com són l’avícola i el porcí es troben la major part d’explotacions a la Comunitat Valenciana en règim d’integració i enguany es tornen a quedar sense reducció malgrat les demandes de LA UNIÓ.

L’arròs, amb els acords amb tercers països afectant de ple als nostres productors, no té tampoc reducció.