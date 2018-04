Connect on Linked in

Sol•licitarà al Ministeri d’Hisenda que rectifique perquè discrimina al sector agrari valencià

LA UNIÓ assenyala que les reduccions fiscals aprovades pel Govern per a la declaració de la renda d’enguany creen un clar greuge entre productors de la Comunitat Valenciana

• Torna a caure en els mateixos errors d’anys anteriors: a part d’importants oblits, un llaurador d’una població té una reducció fiscal i el del poble veí no té o és molt diferent a aquesta

• Els afectats per la Xylella no tenen mòdul zero, com havia sol•licitat LA UNIÓ reiteradament, i en algunes localitats ni tan sols reducció per al cultiu de l’ametler

• No hi ha reduccions per a la ramaderia integrada (avícola i porcí)

3 d’abril de 2018.- LA UNIÓ de Llauradors indica que les reduccions fiscals per als llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana, publicades ahir en el BOE i que serveixen per a la declaració de la renda d’enguany, són de nou totalment incoherents i creen greuges comparatius entre llauradors del nostre territori segons el seu lloc d’empadronament i cultiu.

LA UNIÓ exigeix al Ministeri d’Hisenda que rectifique aquesta Ordre per a què deixe de ser incongruent, arreplegue la realitat fiscal agrària valenciana del 2017 i tinga en compte el que ha expressat esta organització en les diferents reunions amb les Direccions Territorials de la Conselleria d’Agricultura, en les quals va fer constar que “el mateix cultiu i per a tota la zona productora tingueren el mateix mòdul”, qüestió que no s’ha tingut en compte (bé per no haver-ho traslladat Conselleria o bé per no haver-ho tingut en compte finalment el Ministeri) i així la disparitat és evident a tenor del publicat. En aquest sentit, sol•licita a tots els Ajuntaments afectats i a tots els partits polítics amb representació en les Corts que moguen fitxa i contribuïsquen a aquest objectiu perquè el desastre és evident.

A part d’aquestes disparitats, la rebaixa fiscal del Govern per al camp valencià oblida la petició de LA UNIÓ d’establir un mòdul zero per als productors afectats per la Xylella en les comarques alacantines, greument afectats perquè han perdut el seu cultiu i producció, i en moltes localitats no hi ha ni tan sols reducció en l’ametler quan per exemple tots els termes municipals de la veïna comunitat autònoma de Múrcia la tenen. Tampoc s’ha tingut en compte l’increment de les despeses de difícil justificació del 5 al 20% en l’estimació directa. Els sectors més importants de la ramaderia valenciana com són l’avícola i el porcí es troben la major part d’explotacions a la Comunitat Valenciana en règim d’integració i enguany es tornen a quedar sense reducció malgrat les demandes de LA UNIÓ. L’arròs, amb els acords amb tercers països afectant de ple als nostres productors, no té tampoc reducció.

La rebaixa fiscal del Govern estableix diferències il•lògiques en els mòduls entre llauradors de pobles veïns que tenen la mateixa orientació productiva i han patit pèrdues d’ingressos per les mateixes causes. Però aquestes reduccions generalitzades es tornen a baixar en funció del cultiu i localitat i és ací on el Ministeri estableix una disparitat en la tributació i per tant un greuge que provoca pèrdua de competitivitat entre llauradors de pobles propers que cultiven el mateix producte. Un altre clar exemple d’aquest disbarat és que es reduïsca en algunes poblacions el mòdul de la taronja, però no el de la mandarina, o que el raïm de vi no tinga reducció en moltes localitats d’Utiel-Requena.

“El Ministeri sembla publicar les localitats amb reducció de mòduls d’una forma aleatòria i arbitrària, doncs no s’entén com un poble té un i el del costat amb les mateixes característiques i sinistres climatològics patits un altre diferent”, assegura Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ, qui confia en l’esmena d’aquests errors.

Amb caràcter general hi ha reduccions en el publicat en el BOE para totes les comunitats autònomes i per tant per a tots els termes municipals de la Comunitat Valenciana en les explotacions ramaderes d’Apicultura (0,13), Boví de llet (0,16), Boví de carn extensiu (0,09), Boví de cria extensiu (0,18), Cunicultura (0,07), Oví i caprí de carn extensiu (0,09), Oví i caprí de llet extensiu (0,18), Porcí de carn extensiu (0,09), Porcí de cria extensiu (0,18) i pel que es refereix a cultius en fruits no cítrics –albercoc, cirera, pruna, bresquilla i nectarina- (0,20), cereals (0,18), creïlla (0,13) i lleguminoses (0,18).

Per a tots els termes municipals de la Comunitat Valenciana hi ha reducció també en el cultiu dels cítrics (0,18, excepte els quals es detallen amb un índex inferior) i en la garrofa (0,13).