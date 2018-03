LA UNIÓ considera un gran risc portar senglars d’àrees pròximes a països amb pesta porcina africana

Connect on Linked in

El Ministeri d’Agricultura confirma la importació de senglars d’Hongria i a LA UNIÓ li consta que algun vedat de la Comunitat Valenciana importa d’aquell país, una cosa que no hauria de fer per precaució i responsabilitat

“No podem posar en perill el nostre sector porcí pel capritx de quatre persones als quals els milions de senglars que tenim ací no els semblen suficientment grans per a caçar-los”, afirma Ramón Mampel

28 de març de 2018.- LA UNIÓ de Llauradors ha traslladat la seua preocupació al Ministeri d’Agricultura davant la confirmació de la importació cap a Espanya i la Comunitat Valenciana de senglars procedents d’Hongria per a ús cinegètic -un país limítrof amb uns altres on s’ha confirmat la presència de pesta porcina africana (PPA)- i ha demanat que es prohibisca l’entrada dels animals des d’aquestes zones pel risc sanitari que comporta.

La importació de senglars d’Hongria va ser confirmada pel propi Ministeri en la trobada de PORCIFORUM celebrat a Lleida fa unes setmanes. A LA UNIÓ li consta a més que algun vedat de la Comunitat Valenciana importa senglars d’aquell país de l’est d’Europa i per precaució i responsabilitat no hauria de fer-ho. En la nostra comunitat autònoma existeix una sobrepoblació de fauna salvatge en general i en concret de senglars que a part de danys en els cultius estan provocant greus accidents en les carreteres durant els últims temps i per tant no té sentit que s’importen amb aquest perill sanitari.

La presència de pesta porcina africana en països de l’Est d’Europa i concretament a Polònia, Letònia, Estònia, Romania i República Txeca dins de la UE i també a Rússia, Bielorússia, Moldàvia i Ucraïna, està confirmada i, pel que fa a la Unió Europea ha sigut abordada pel Consell de Ministres, l’última vegada al desembre del passat any, pel perill que pot suposar la propagació d’aquesta malaltia. Aquests països estan en l’entorn i comparteixen frontera en algun cas amb Hongria, des d’on s’han importat senglars per al seu aprofitament cinegètic. LA UNIÓ i la seua organització estatal Unión de Uniones s’han dirigit al Ministeri per a sol•licitar que, sobre la base de la normativa nacional, s’adopten mesures cautelars contra aquestes importacions per representar un greu risc sanitari, tenint en compte a més que ací tenim espècies de caça major sense necessitat de portar aquests animals.

En la seua resposta, el Ministeri reconeix que en l’est d’Europa les particulars condicions ecològiques i climàtiques afavoreixen la circulació del virus de la PPA, encara que afirma que no resulta possible prohibir la importació de senglars d’Hongria en estar dit país fora d’aquestes zones de protecció i vigilància. La mesura adoptada pel Ministeri amb els Serveis de Sanitat Animal de les Comunitats Autònomes és aprovar un protocol de quarantena per a senglars provinents d’altres Estat membres, aplicable a totes les partides d’aquests animals abans del seu alliberament.

LA UNIÓ recorda que el sector porcí és molt important a la Comunitat Valenciana i ha costat molt d’esforç aconseguir un satisfactori estat sanitari. El sector en 2016 va generar una facturació econòmica de més de 231 milions d’euros i va representar el 7% de la producció final agrària, per la qual cosa considera de vital importància extremar totes les precaucions pertinents davant els moviments d’animals susceptibles de poder difondre la PPA en el nostre país.

“No podem posar en perill el nostre sector porcí pel capritx de quatre als quals els milions de senglars que tenim ací no els semblen suficientment grans per a caçar-los”, afirma Ramón Mampel, secretari general de LA UNIÓ.