La Unió continua reclamant eleccions al camp

El secretari general de La Unió també parla de la postura de l’organització agrària davant la Llei de l’Horta.

Esta setmana en el nostre programa Agronatura el secretari general de La Unió de Llauradors fa el seu balanç agrari de l’any 2017.

Un any que, segons ha explicat Mampel, ha vingut marcat per la sequera i per les pèrdues acumulades de més de 300 milions d’euros.

Mampel també parla en el seu balanç de falta de pressupost i voluntat política per afrontar alguns de les dificultats greus que afecten el camp.

A la seu de la Unió a la ciutat de València, Mampel també ens parla de les reclamacions històriques de l’organització, com és la convocatòria d’eleccions al camp.

Mampel ha explicat quina és la postura de la Unió respecte a la Llei de L’horta.

El balanç de La Unió de Llauradors esta nit a les deu i mitja en els nostre programa Agronatura.