LA UNIÓ critica critica que la Comissió Europea no vulga entendre la crisi citrícola i tire la culpa a circumstàncies internes de les nostres zones productores Carles Peris titlla d’indignant l’actitud del representant de la CE davant la falta d’autocrítica i desconeixement de la realitat malgrat el malestar que li ha traslladat la delegació valenciana present a Brussel·les

Convida a les autoritats europees a conèixer la situació in situ visitant la Comunitat Valenciana i parlant amb el sector

Carles Peris titlla d’indignant l’actitud del representant de la CE davant la falta d’autocrítica i desconeixement de la realitat malgrat el malestar que li ha traslladat la delegació valenciana present a Brussel·les

“Indignant, ni un simple indici d’autocrítica i amb un alarmant desconeixement de la realitat per part de la Comissió Europea, semblava més un diàleg de besucs malgrat els esforços dels eurodiputats espanyols que un debat seriós i constructiu celebrat en el si del Parlament Europeu”. Així de gràfic resumeix Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors el debat celebrat en la Comissió d’Agricultura de l’Eurocambra sobre la crisi de la citricultura europea al qual ha assistit hui a Brussel·les junt al membre de l’Executiva de LA UNIÓ, Eduard Martí, i al costat d’una delegació del sector cítricola de la Comunitat Valenciana i de la Conselleria d’Agricultura que han traslladat el malestar existent davant la falta de solucions.

El representant de la Comissió Europea ha dit hui en el debat que “han sigut les condicions internes de producció de les zones citrícoles espanyoles (climatològiques o d’organització comercial, entre altres), les que han causat problemes en la campanya actual amb la baixada de preus que “no coincideixen a més amb els que ens han facilitat les autoritats espanyoles”, ha conclòs. Per això ha assenyalat que no hi ha motius per a demanar la clàusula de salvaguarda a les importacions citrícoles de Sud-àfrica perquè “a més no han augmentat significativament”, quan no obstant això les dades oficials de les seues exportacions a la UE li contradiuen i demostren que han pujat més d’un 40% en només cinc anys fins a arribar a una xifra de més de 800.000 tones.

El representant de la Comissió Europea també ha dit que “mai rebaixen les condicions fitosanitàries en els acords comercials que subscriuen amb tercers països”, però ha obviat el fons de la qüestió de la reciprocitat en relació a la denúncia efectuada per LA UNIÓ sobre la utilització de matèries actives per part de Sud-àfrica per al cultiu dels cítrics l’ús dels quals està prohibit a la UE.

El secretari general de LA UNIÓ, Carles Peris, ha traslladat en totes les reunions mantingudes en aquest viatge a Brussel·les les demandes de l’organització -que són les dels llauradors valencians- i que passen per renegociar els tractats internacionals amb incidència en el sector; l’aplicació de la clàusula de salvaguarda com s’ha aconseguit en l’arròs; una reciprocitat real de les normatives europees en matèria fitosanitària, mediambiental i laboral a les produccions agràries procedents de països tercers; així com exigir la implantació del tractament en fred en trànsit a tots els cítrics procedents de països tercers amb plagues de quarantena.

LA UNIÓ ha aprofitat també la trobada a Brussel·les per a traslladar als representants de la Comissió Europea una invitació per a visitar la Comunitat Valenciana i conèixer in situ la problemàtica actual de l’agricultura valenciana en general i del cultiu dels cítrics en particular, “parlant amb el sector per a vore la realitat en la qual estan sumits els productors amb els seus camps replets de fruita en l’arbre o en terra i pensant a abandonar davant la falta de rendibilitat”.