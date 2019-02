LA UNIÓ de Llauradors denuncia que els productors de llima de la Comunitat Valenciana tenen aquesta campanya unes pèrdues ja de 39 milions d’euros

Connect on Linked in

Se sumen als 200 milions ja de pèrdues en les mandarines i taronges

– Les importacions de Turquia, clau per a esta situació

– Pot haver unes 26.000 tones de llima sense arreplegar en els camps

– Caldrà vore com funciona la campanya del Verna a partir d’abril

Els productors de llima de la Comunitat Valenciana no escapen a la crisi g eneralitzada dels cítrics en una campanya nefasta i segons un estudi de LA UNIÓ de Llauradors les pèrdues ascendeixen ja als 39 milions d’euros només en la varietat Fino, predominant en el nostre territori, i que es recol·lecta d’octubre a març. Aquesta xifra se suma als 200 milions d’euros de pèrdues que han tingut fins hui els productors valencians de taronges i mandarines.

Els preus de la llima facilitats de forma oficial per la Conselleria d’Agricultura reflecteixen que han baixat de mitjana un 26% en relació a la passada campanya, després de passar de 0,38 €/kg a 0,28 €/kg de l’actual. El comportament no ha sigut homogeni. Durant la primera part de la campanya els preus de la llima van ser molt semblants a la passada i fins i tot amb un lleuger augment, en la segona fins a meitat de gener és on ja es nota el descens d’un 27% en les cotitzacions i la desfeta arriba des d’eixa data, coincidint amb la setmana 51 i fins ara, amb una caiguda del 52% després de passar de 0,41 €/kg en la campanya passada als 0,21 €/kg actuals.

Aquests preus no obstant això es donen en el millor dels casos, perquè d’acord a les dades recaptades per LA UNIÓ de Llauradors s’hauran quedat sense recol·lectar unes 26.000 tones de llima en els camps de la Comunitat Valenciana. Dels 39 milions d’euros calculats per aquesta organització agrària, la major part -uns 30 milions- serien per la baixada dels preus fins a eixos límits poc rendibles i molt ajustats amb els costos de producció del cultiu (estimats per la interprofessional Ailimpo en 0,18 €/kg) i els altres 9 restants serien a conseqüència de no recollir la producció.

S’argumenta com un dels principals motius d’aquesta situació anòmala de la llima, l’increment de la producció, però si s’analitzen les dades s’observa que no és per a tant. La collita de la llima de la varietat Fino (64% de la producció total de la llima de la CV) ha pujat d’una campanya a una altra un 14% en el conjunt estatal i només un 6% en la Comunitat Valenciana. L’augment espectacular de producció sí que es dóna en la varietat Verna, però ni tan sols ha iniciat la seua campanya.

Tal vegada un dels principals aspectes que sí ha influït de forma decisiva en la campanya és la competència de llima de Turquia en els mercats. Després de recuperar el seu nivell normal de producció, amb unes 800.000 tones, s’ha vist afavorit també per la devaluació de la seua moneda, la qual cosa ha provocat una sobre-oferta en els mercats i a uns preus molt més barats. També hi ha cada vegada més competidors com Sud-àfrica, l’Argentina i fins i tot Egipte que sembla estar decidit a entrar fort en el cultiu després de centrar-se fins ara quasi només en la taronja.

LA UNIÓ reclamarà a les Administracions que posen en marxa solucions i mesures que compensen la important pèrdua de renda que patiran els productors de llima en aquesta campanya.

Per a més informació: Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ de Llauradors (658 92 89 23)