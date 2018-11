LA UNIÓ denuncia una caiguda del preu en origen de l’oví-caprí de més del 9% en el transcurs de l’últim any

Connect on Linked in

Insta a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al fet que investigue si s’estan produint pràctiques anticompetitives en aquest sector, sobretot amb la proximitat de l’època nadalenca

LA UNIÓ de Llauradors i Ramaders alerta de la caiguda del 9% en els preus en origen de l’oví i caprí durant l’últim any que pateix una situació de crisi perllongada des de fa cinc exercicis i agreujada durant els tres últims.

A aquest fet, a més, s’afig la tendència a l’alça del cost de les matèries primeres per a alimentació per al bestiar, la qual cosa fa que moltes explotacions no puguen subsistir.

L’organització, d’acord amb una de les Llotges de referència com és la d’Ebre, ha detectat que el preu ha disminuït el 9% entre octubre de 2017 i octubre de 2018, passant de 5,69 euros per kg viu a 5,19 euros per kg viu en animals d’11 kg, mentre que el preu mitjà del corderde 25 kg ha passat de 3,47 euros per kg viu a 3,15 euros per kg viu.

LA UNIÓ insta a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència al fet que investigue si s’estan produint pràctiques anticompetitivas en aquest sector, sobretot amb la proximitat de l’època nadalenca. En aquest sentit, si bé en aquestes dates en les quals, al costat de Setmana Santa, la demanda i el preu augmentava tradicionalment, en els últims anys no ha sigut així i el sector ramader no ha percebut millors preus pels seus productes.

“Cal analitzar si els baixos preus pagats al productor, i més en aquestes dates, responen a raons de mercat, malgrat la baixa oferta en origen i els alts preus amb que el producte arriba al consumidor”, assenyalen des de l’organització que demanda transparència i la creació d’un Observatori d’Oví i Caprí perquè aquestes situacions es donen el menys possible.

Pel que fa a l’etiquetatge, l’organització considera que és necessari fer complir la normativa que establisca la traçabilitat del producte i a posar en valor la carn de corder i cabrit, ja que la producció del país, reconeguda com de qualitat superior front la d’altres països, es troba en inferioritat de condicions si no es pot diferenciar de la resta. LA UNIÓ demana les autoritats competents que facen complir l’obligació d’etiquetar aquesta carn i evitar així el frau davant el consumidor.

D’altra banda, LA UNIÓ assenyala que la situació en el sector és tal que no aconsegueix poder complir amb els requisits, lligats a la producció, que es troben adscrits a les ajudes europees associades als sectors en risc d’extinció i abandó. En aquest sentit, demana que el mínim de 0,6 per mare reproductora torne a ser del 0,4, i que s’incloga la reposició, ja que la majoria dels ramats en extensiu no poden complir. Igualment, per part de la llet, sol·licita que es tornen als 60 litres de llet d’ovella -en lloc dels 80 l. i als 100 l. de cabra en lloc de 200- i que siguen unes ajudes que basades en la realitat del sector.