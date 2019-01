LA UNIÓ detecta en un primer estudi fins a més de mig centenar de matèries actives de productes no permesos a la UE i demana la suspensió de les importacions d’aquell país i de qualsevol altre que no complisca amb les exigències en seguretat alimentària

Connect on Linked in

Sud-àfrica utilitza productes fitosanitaris prohibits a la Unió Europea per a cultivar els seus cítrics que després inunden els mercats comunitaris

S’ha reunit ja amb AVACU per a traslladar-li aquest assumpte qui a través de Fernando Moner ho considera de “moltíssima preocupació”

LA UNIÓ de Llauradors proposa la suspensió de la importació de cítrics de Sud-àfrica fins que es restringisca l’ús de productes fitosanitaris en aquell país que estan prohibits a la Unió Europea. Segons un primer estudi realitzat per LA UNIÓ, fins a més de mig centenar de matèries actives de productes fitosanitaris prohibides a la Unió Europea es poden utilitzar en el cultiu de cítrics a Sud-àfrica. Entre ells es troba el paraquat, un herbicida que amb les dosis adequades afecta al tracte gastrointestinal, renyó, fetge, cor i altres òrgans. També es troba el metil azinfos que està prohibit per l’Agència de Protecció Ambiental des de 2004 i per la Unió Europea des de 2006. Aquest insecticida és altament tòxic per als amfibis, peixos, mamífers, crustacis i mol·luscos.

LA UNIÓ continuarà realitzant estudis de tots aquells acords comercials que subscriga la UE amb països tercers per a vigilar que no continguen productes fitosanitaris prohibits en l’àmbit comunitari ja que posen en risc la seguretat alimentària.

D’una banda, la utilització d’aquestes matèries actives; a part de suposar un possible risc per als consumidors, suposa un alt risc per a les persones encarregades de la seua aplicació i del medi ambient global. D’altra banda, també permet als llauradors sud-africans produir cítrics amb menors costos de cultiu que als llauradors europeus. Segons el parer d’aquesta Organització Professional Agrària la situació suposa “un clar greuge comparatiu i discriminació per als llauradors valencians i un perjudici per als consumidors”.

LA UNIÓ ha presentat l’estudi a la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU). El seu president Fernando Moner, assenyala que “els resultats de l’estudi ens van posar en alerta i, òbviament, han generat moltíssima preocupació. Primer per la pròpia seguretat alimentària, és a dir, la salut pública, que ens genera interrogants quant a la repercussió que això pot tindre en el consumidor. Cal tindre en compte que són productes alimentaris que ingerim diàriament i que porten una sèrie de components que si a Europa i a Espanya estan prohibits serà per alguna cosa. Amb la qual cosa no entenem com és possible que es permeta l’entrada a productes que han sigut tractats amb eixos components i que porten part dels residus en aquests. En segon lloc, ens sembla, a més, que estem fent un flac favor al consumidor de dins de deu o vint anys, perquè al final tot això també genera una competència deslleial de llauradors d’altres països de fora d’Europa que, òbviament, li tiren de tot a aquests productes. I això genera que tinguen molts menys costos per a evitar aquesta necessitat d’haver d’utilitzar-los.

Moner diu que tenim molt clar és que no deixarem sols a LA UNIÓ i als llauradors en aquesta denúncia, que els consumidors som les principals víctimes quan s’incompleix la normativa, principalment quan estem parlant d’alimentació. I, per descomptat, els ajudarem a elevar tot això tant a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició com a les institucions europees”.

En aquest sentit, LA UNIÓ traslladarà ara a l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) els greus perjudicis que suposa permetre importacions de cítrics de Sud-àfrica per als consumidors europeus, pels riscos en la cadena alimentària que pot suposar la utilització d’aquests productes fitosanitaris prohibits a la Unió Europea. La EFSA és responsable de la revisió de substàncies actives utilitzades en productes fitosanitaris a la UE. Cada substància activa (el component actiu contra les plagues / malalties de les plantes contingudes en el producte fitosanitari) ha de demostrar-se que és segura en termes de salut humana, salut animal i impacte en el medi ambient. La EFSA també s’encarrega de l’avaluació del risc dels nivells màxims de residus (LMR) de plaguicides permesos en productes d’origen vegetal o animal comercialitzats a la UE.

La UNIÓ també traslladarà aquest estudi a l’Agència Espanyola de Consum, Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) per a exposar-li els greus perjudicis que suposa permetre importacions de cítrics de Sud-àfrica per als consumidors espanyols, pels riscos en la cadena alimentària que pot suposar la utilització d’aquests productes fitosanitaris prohibits a la UE.