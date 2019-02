LA UNIÓ: La AICA obri expedients sancionadors a indústries vitícoles després de les seues denúncies

Connect on Linked in

Per incompliment dels terminis de pagament, per incompliment dels mínims establerts en els contractes alimentaris o per no subministrar la informació requerida

L’Agència d’Informació i Control Alimentaris obri dos expedients sancionadors a cellers radicats en la Comunitat Valenciana a instàncies de les denúncies de LA UNIÓ de Llauradors

S’han obert 19 expedients sancionadors en tota Espanya per 49 infraccions

LA UNIÓ de Llauradors i la resta d’organitzacions que componen la Unión de Uniones han rebut notificació de l’Agència d’Informació i Control Alimentaris (AICA), dependent del Ministeri d’Agricultura, per la qual informa que aquest organisme ha obert 19 expedients sancionadors, 2 d’ells a empreses amb domicili social en la Comunitat Valenciana, arran de les denúncies presentades a l’agost de l’any 2017.

En la denúncia presentada en aquella data per LA UNIÓ s’informava que els cellers compraven el raïm sense la signatura del preceptiu contracte de compravenda, i en conseqüència, s’entregava sense la negociació del preu d’aquesta, amb possibles incompliments de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per a millorar el funcionament de la cadena alimentària. Aquesta pràctica sembla ser l’habitual en el sector, ja que les denúncies s’han efectuat en la major part de les comunitats productores de vi d’Espanya. La major part dels cellers espanyols, comencen a recollir i transformar el raïm i no estableixen el preu fins que un reconegut celler de Castella-La Manxa (Félix Solís) no estableix el preu d’aquest producte.

Després de realitzar les comprovacions oportunes com a conseqüència de la denúncia, AICA ha obert un total de 19 expedients sancionadors, en existir indicis raonables d’incompliments de la Llei de la Cadena Alimentària que acumulen un total de 43 infraccions. Hi ha un total de 17 empreses, algunes de les quals acumulen més d’un expedient sancionador. 15 dels expedients sancionadors s’han obert a la indústria vitivinícola-cellers, 3 a la distribució minorista i 1 a la distribució majorista.

Quasi la totalitat dels expedients oberts són per incompliment dels terminis de pagament del raïm als viticultors, recordem que la llei estableix un termini màxim d’un mes per al pagament d’aquest producte en ser perible.

En la Comunitat Valenciana s’han comunicat 2 expedients sancionadors per aquestes pràctiques, encara que la AICA no facilita dades dels cellers incomplidors. Altres comunitats amb expedients de sanció són Madrid amb 3, 2 a Andalusia, Aragó, Castella-La Manxa, Catalunya, La Rioja i Galícia i 1 a Castella i Lleó i Extremadura.

LA UNIÓ de Llauradors reclama a les Administracions que les inspeccions no es realitzen només a petició o denúncia de les associacions i que aquesta pràctica d’inspeccionar hauria de ser la norma comuna ja que com es pot apreciar pel ràtio d’empreses sancionades, l’incompliment d’aquesta Llei es troba a l’ordre del dia.