LA UNIÓ de Llauradors es congratula de la decisió favorable parcial de la modificació del plec de condicions de la DO València

LA UNIÓ de Llauradors es congratula de la Resolució de la Conselleria d’Agricultura, publicada ahir en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per la qual s’adopta i es fa pública la decisió favorable parcial a la modificació del plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida València.

Aquesta modificació del plec de condicions de la Denominació d’Origen Protegida València havia estat sol•licitada per LA UNIÓ per evitar que municipis d’Utiel-Requena o de València passaren a formar part de la zona de producció de la DOP València i tractar de mantenir com estaven les condicions de producció i comercialització d’aquestes entitats fins que Conselleria va decidir modificar-les sense el consens del sector.

Tot sorgeix en 2011 quan la Conselleria d’Agricultura, al comandament de Maritina Hernández sota el Govern del PP, va impulsar una Ordre (13/2011 de 20 de maig) amb posterior modificació al novembre d’aquest mateix any, per la qual permetia incloure i comercialitzar vi de cellers i productors de la DO Utiel-Requena i de la DO Alacant sota la marca València i DO València.

La Resolució, signada el passat 2 d’agost pel secretari autonòmic d’Agricultura i Desenvolupament Rural, Francisco Rodríguez Mulero, estima així la sol•licitud de modificació del plec de condicions de LA UNIÓ, excepte en les parcel•les inscrites dels socis que té a la província d’Alacant i Albacete la cooperativa vinícola La Vinya de la Font de la Figuera (València) als quals se’ls seguirà deixant que porten la seua producció per a l’elaboració de vins en la DO València. La Resolució de Conselleria estima que “no constitueixen una distorsió territorial dins de la subzona de Clariano i que el terme municipal de Villena, limítrof amb la Font de la Figuera, comparteix característiques edàfiques i climàtiques”.

En la Resolució de Conselleria publicada ahir en el DOGV, i en la línia del mantingut per LA UNIÓ, s’indica que cap dels motius adduïts per canviar l’estatus quo vigent en les DO vitivinícoles de la Comunitat Valenciana fins a 2011 “és tècnic ni es justifica de cap manera objectiva i que les raons d’índole comercial no tenen entitat per modificar el plec de condicions d’una DOP ni tampoc per impedir la seua modificació”.

“Una DOP és el nom d’una regió que serveix per designar un vi la qualitat del qual i característiques es deuen bàsica o exclusivament a un entorn geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents a ell. Els interessos comercials queden al marge dels factors naturals i humans que defineixen a un vi DOP”, es conclou en el text de la Conselleria d’Agricultura.