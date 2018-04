LA UNIÓ de Llauradors denuncia un nou frau al consumidor en etiquetar Orri per Nadorcott en una gran superfície

Connect on Linked in

Són dues varietats diferents i els llauradors paguen uns royalties molt elevats per produir i comercialitzar, sobretot per la Orri que a més no té llavors

L’Associació que cobra els royalties de la Orri (ORC) hauria de vetlar pels seus interessos i denunciar aquestes coses

4 d’abril de 2018.- LA UNIÓ de Llauradors, en la línia de la campanya de denúncia que duu a terme sobre els abusos comercials de la gran distribució, ha detectat per enèsima vegada un altre presumpte frau al consumidor amb l’etiquetatge erroni de varietats de cítrics. En aquest cas es tracta de mandarines de la varietat Orri, per la qual els citricultors paguen els royalties més alts de la nostra citricultura, i que es venen en aquests moments en els lineals d’una gran superfície -com és Carrefour- com a varietat Nadorcott.

Cal assenyalar que la Orri i la Nadorcott són dues varietats diferents subjectes ambdues a llicència de plantació i comercialització (royalties) que han de pagar els citricultors per a poder plantar i comercialitzar. Royalties que, d’altra banda, no són barats i que en el cas de la primera varietat suposen al voltant d’uns 37.500 € per hectàrea més un de fix per quilo comercialitzat. Per a LA UNIÓ un mal etiquetatge és, presumptament, un frau al consumidor posat que la Nadorcott és una varietat de mandarina amb presència de llavors, que no té la varietat Orri i que converteix a aquesta última comercialment més atractiva per al consumidor.

Una prova de l’anterior són els preus de l’una i l’altra. Les últimes cotitzacions en origen de la Conselleria d’Agricultura revelen que el preu percebut pel productor de Orri se situa en 1 €/Kg, mentre que per la Nadorcott és de 0,60 €/kg, per tant és inferior en un 40%. Aquesta diferència no és casual ni puntual, sinó que correspon a la qualitat que existeix entre una i altra varietat.

Amb aquesta estratègia de confusió es danya la imatge de la nostra citricultura, ja que com a conseqüència directa es lleva valor al producte, però també es maltracta al consumidor que ja començava a tenir la referència de la Orri com el producte estavella de la nostra citricultura i ara se li confon.

D’altra banda, cal tenir en compte que el llaurado que desitja adquirir una llicència per a cultivar Orri, ha de pagar durant els dos primers anys una quantitat de 3 cèntims de €/kg de fruita i a partir del tercer any 2 cèntims de €/kg produït per a, tal com especifica el contracte que se signa, finançar a la ORC (Orri Running Committee- Associació sense ànim de lucre que té per objectiu el control, defensa i promoció de la varietat Orri ), sufragar el sistema de control, defensa legal, protecció i promoció de la varietat, així com el sistema d’identificació i protecció de la varietat, segons acord entre PPMB, TEO i AVA-ASAJA.

La major preocupació per a LA UNIÓ, en la seua missió de defensa dels productors de la Comunitat Valenciana, és precisament açò perquè “pensem que els productors de la varietat Orri estan pagant per un servei que, com s’ha tornat a demostrar, no està funcionant i caldria revisar si l’objecte real d’aquests pagaments que realitzen els citricultors són realment per a aquest control o per a altres objectius que només les organitzacions signatàries coneixen”.

LA UNIÓ veu intolerable i injust així q que “els citricultors valencians paguen per un servei que no funciona i que haja de ser aquesta Organització Professional Agrària la que faça el treball i vetle pels seus interessos, quan els que cobren per això no ho fan, tal com es pot comprovar”. En aquest sentit, LA UNIÓ ja va denunciar l’any passat que s’estaven comercialitzant en el nostre territori mandarines de la varietat Orri d’origen israelià etiquetades com a espanyoles, encara que de pitjor qualitat que les nostres.

LA UNIÓ ha remès sengles escrits al Director General de Comerç i Consum, Natxo Costa, i al Director General d’Agricultura, Roger Llanes, per a denunciar el presumpte frau, que s’investigue i es procedisca a emprendre les accions oportunes.