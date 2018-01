LA UNIÓ demana al Ministeri d’Agricultura mesures per a pal•liar la sequera a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Les pèrdues segons les estimacions de l’Organització Agrària són superiors als 300 milions d’euros i per açò entre altres coses reclama ajudes directes per a les explotacions professionals afectades

17 de gener de 2018.– LA UNIÓ de Llauradors ha sol·licitat hui en el transcurs d’una reunió mantinguda en el Ministeri d’Agricultura una sèrie de mesures urgents i efectives que servisquen per a compensar en part els més de 300 milions d’euros en pèrdues causades per la sequera durant els últims mesos a la Comunitat Valenciana ja que les propostes que existeixen fins la data són totalment insuficients.

Al costat de la resta d’organitzacions territorials de la Unión de Uniones, els representants de LA UNIÓ han traslladat al sudbirector general d’Anàlisi, Prospectiva i Coordinació del Magrama, Gonzalo Eiriz i al director de ENESA, Jose María de Francisco, les mesures plantejades per a mitigar els problemes dels llauradors i ramaders de la Comunitat Valenciana derivats de la falta d’aigua.

LA UNIÓ ha demanat que s’engeguen els mecanismes permesos per la Unió Europea i s’atorguen les ajudes directes de mínimis a tots els llauradors i/o ramaders professionals per a compensar, almenys, parcialment, els danys causats per l’absència de precipitacions en les seues explotacions, incrementant el topall màxim per explotació de 15.000 € que permet la UE, en funció de les unitats productives de superfície o bestiar de cada explotació.

També ha reclamat una ajuda al pagament de l’energia elèctrica dels pous i motors de reg, doncs la falta de pluja provoca un increment de reg i en conseqüència un augment d’hores de reg i bombejament, així com la reducció o exoneració del pagament de tarifa d’utilització d’aigua i cànon de regulació, considerant-ho un contrasentit en la situació en la qual es troben moltes explotacions i cultius. En aquest mateix sentit s’ha instat al Magrama a l’exempció del pagament per la disponibilitat d’aigua per a la Mancomunitat dels Canals del Taibilla (quota tarifa utilització aigua i cànon regulació, aportacions a les despeses fixes i variables de funcionament de la tarifa de conducció de les aigües dels exercicis 2017 i 2018 i la quota de 2017 i 2018 de la tarifa de conducció d’aigües per la infraestructura del postrasvasament).

Quant a les assegurances agràries, ha demandat que s’incorpore en les línies d’assegurança de cultius de regadiu una nova cobertura de sequera hidrològica, actualment inexistent. Així mateix ha sol·licitat l’exempció de les cotitzacions a la Seguretat Social, per un període de dotze mesos, i no moratòria com ha sigut publicat mitjançant l’Ordre ESS/1006/2017, de 19 d’octubre. També ha proposat l’exempció del pagament anual de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) compensant als Ajuntaments a través dels Pressupostos Generals de l’Estat o la reducció dels mòduls fiscals dels cultius en l’IRPF. Sobre aquest tema ha proposat per als titulars que tributen pel sistema d’estimació directa en l’IRPF l’increment dels gestos de difícil justificació del 5 al 20% pels treballs realitzats per a pal·liar la sequera.

Igualment, LA UNIÓ ha indicat que els crèdits tenen problemes, al no concedir SAECA els avals necessaris. “Els productors entren en un bucle sense fi i no aconsegueixen res i s’ha de canviar la forma d’atorgar aquests crèdits i préstecs per a aquells que els necessiten. Si han de tenir diners per a accedir als préstecs, igual és que tampoc els necessiten” – han explicat. D’altra banda, l’organització ha insistit en la necessitat de dotar de pressupostos a la Llei de Sequera que actualment està en tramitació en el Senat, així com de contemplar mesures concretes per a evitar que es convertisca en un brindis al sol o una mera declaració d’intencions. En aquest sentit, estan previstes en agenda diverses reunions amb els grups parlamentaris per a traslladar-los aquestes i altres propostes encaminades a crear una Llei de Sequera que afavorisca de debò al camp i resolga els problemes dels productors.