LA UNIÓ de Llauradors reclama major control de qualitat en els olis per a evitar temptacions de frau

Ens falta cultura de l’oli malgrat ser el principal país productor

28 de abril de 2017.- LA UNIÓ de L lauradors, després d’analitzar les últimes dades de l’Observatori Europeu valora que haja pujat el preu de l’oli d’oliva verge extra, de millor qualitat respecte a l’any passat, si bé les estadístiques mostren, al marge de les fluctuacions característiques del sector, que el preu actual és similar al de fa deu anys.

En aquest sentit, l’organització ha posat de manifest com, des de 2012, l’oliva s’ha caracteritzat per un augment sostingut del preu mentre que l’oli ha patit grans sacsejades, passant d’estar en 2015 a 3,22€/kg a 2,07€/kg en 2016, la qual cosa demostra la gran volatilitat dels preus que ha existit en aquest producte, no sempre justificades per la lògica del mercat.

A més d’aquesta volatilitat, LA UNIÓ posa en evidència el comportament del mercat de l’oli d’oliva llampant a Espanya, amb un diferencial de preu de 0,17 €/kg pel que fa al d’oliva verge extra, circumstància que se separa de la realitat del mercat italià el preu del qual és quasi la meitat que el verge extra.

L’organització demana majors controls per si aquesta anòmala situació es derivara de possibles mescles que, encara que en volum mínim, puguen estar provocant que el preu del llampant responga a una demanda artificial del mercat.

Així mateix, l’organització reclama més mesures i mitjans de control per a evitar pràctiques objecte de sospita per part de la indústria i distribució ja que aquesta última, continua utilitzant l’oli en els seus lineals com un producte de reclam, sense transmetre adequadament al consumidor el valor que tenen les diferents qualitats i la gran diferència entre elles.

LA UNIÓ insisteix que falta en l’Estat espanyol cultura de l’oli, malgrat ser el primer país productor: “No diem que calga pujar el preu al consumidor, és que és il·legal vendre l’oli per sota del preu de compra” – afirmen des de l’organització – “La distribució prefereix guanyar marge en la resta de productes dels seus lineals i evitar-se problemes en l’oli d’oliva, contribuint, a una major confusió del consumidor”, afegeixen.

Des de LA UNIÓ s’aposta per un esforç comú, de tot el sector (productors, almàsseres i comerç) per donar a conèixer al consumidor les bondats de l’oli d’oliva verge extra (AOVE) respecte a la resta de categories, per l’elevat contingut en antioxidants i altres components d’elevada importància nutricional.

En aquest sentit l’organització es pregunta de què estan servint els més de 7 milions d’euros anuals que la Interprofessional de l’Oli d’Oliva Espanyol recapta cada any del sector, la meitat d’ells dels productors. LA UNIÓ considera que aquesta entitat no està complint eficaçment el seu paper de donar conèixer al consumidor les característiques dels diferents tipus d’oli d’oliva, perquè aquest puga valorar les seues diferents qualitats i fer un consum informat.