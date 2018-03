LA UNIÓ presenta una denúncia per intent d’agressió i suposades coaccions contra alguns representants de l’Associació d’Afectats per la Xylella

La ministra d’Agricultura, de visita ahir a Alacant, ofereix el seu suport incondicional al pla que duu a terme la Conselleria d’Agricultura sota les directrius europees i demana suport a tots els llauradors

27 de març de 2018.– LA UNIÓ de Llauradors ha presentat una denúncia, a través del seu representant en la Marina Baixa, davant la Comandància de la Guàrdia Civil d’Altea contra alguns representants de l’Associació d’Afectats per la Xylella-Alacant (Axfa) per intent d’agressió i suposades coaccions contra el seu secretari comarcal.

Els fets van ocórrer el passat 5 de març davant les portes de l’Oficina Comarcal de la Conselleria d’Agricultura a Callosa d’en Sarrià on se celebrava una reunió informativa amb auditors de la Veterinària i Alimentària de la Comissió Europea, representants del Ministeri i Conselleria d’Agricultura i membres d’Organitzacions Agràries i altres entitats relacionades amb el sector. A l’eixida d’aquesta reunió, persones allí concentrades i clarament identificades amb distintius de Axfa i Asaja-Alacant es van dirigir cap al representant de LA UNIÓ, -el secretari comarcal de l’organització en la Marina Baixa, amb posats d’agredir-li amb les mans i els pals, insultant-li contínuament en un context de gran pressió i sent envoltat per algunes d’elles. A la vista de l’anterior va haver d’intervenir la força pública (Guàrdia Civil), per a evitar ser objecte d’agressió física per part dels denunciats.

LA UNIÓ creu que tothom té dret a expressar les seues opinions, per a això afortunadament existeix la llibertat d’expressió, però sempre dins dels límits pacífics que els assistents a aquella reunió van vulnerar el passat dia 5.

Aquesta Organització Professional Agrària creu que “és realment molt trist el que està passant amb la Xylella. Veure les maquines com entren en camps d’ametlers del nord d’Alacant per a arrancar-los és molt dur i no és plat de bon gust per a ningú i menys per a llauradors que es dediquen a aquesta activitat de forma professional”. Però LA UNIÓ indica que “lamentablement es tracta d’una plaga molt greu sobre la qual ara com ara no existeix cap tipus de solució més que l’arrencada per a destruir el bacteri i que no s’estenga, tal com va aprovar la Unió Europea en el seu moment i està aplicant la Conselleria d’Agricultura amb el vistiplau del Ministeri d’Agricultura, com ahir va traslladar la pròpia ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina, en la seua visita a Alacant. LA UNIÓ també indica que “no va veure a cap d’eixes persones que van intentar agredir al seu legítim representant manifestant-se el dilluns davant la ministra a Alacant o Torrevella quan és la que té la facultat de poder traslladar a les autoritats comunitàries les demandes dels afectats i si s’escau modificar el pla”.

No obstant això, la ministra va defensar la tala dels exemplars d’ametlers afectats per la Xylella perquè “si no perseguim l’eradicació, el conjunt del sector agrari podria trobar-se en una situació no desitjable” i va dir que “cal ser prudents perquè sense sanitat vegetal, no hi ha exportacions i les actuacions del pla de contingència es van aprovar per totes les comunitats autònomes, per la qual cosa demane el suport de tots els llauradors”.

LA UNIÓ insisteix que “cal indemnitzar de forma justa als afectats, així com establir un pla de reconversió en la zona i som conscients que amb açò no els compensa el tremend malestar de veure com desapareix de la nit al dia una propietat amb gran valor econòmic, social i paisatgístic. Però no podem permetre que passe el mateix que a Itàlia on la plaga ha sigut tremendament destructiva i ha arrasat una gran extensió de cultiu per no actuar amb rapidesa i eficàcia en l’aplicació del pla de contingència”. En el cas que es propagara a altres zones de la Comunitat Valenciana i a la resta dels cultius, els danys que es provocarien serien molt pitjors com ve reiterant LA UNIÓ i ahir mateix va confirmar la ministra d’Agricultura, Isabel García Tejerina.