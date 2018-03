La Universitat Politècnica de València celebra el Dia de l’Esport organitzat per la Conselleria d’Educació i la Fundació Trinidad Alfonso

Connect on Linked in

Es tracta del segon any d’esta commemoració

Activitats físiques com el Taixí o el Pilates, gaudir dels balls llatins com la baxata, jugar als escacs o practicar esports com el tenis, el bàsquet i el futbol. Així és el dia a dia de la programació esportiva que ofereix la Universitat Politècnica de València, per a gaudir d’una bona formació tant física com psicològica.

Tot amb la finalitat de practicar esport d’una forma divertida, gaudint d’una bona estona i potenciant la importància de cada una d’estes activitats físiques per a la salut i el benestar.

En este dia, les universitats públiques celebren, per segon any consecutiu, el Dia de l’Esport per al Desenvolupament i la Pau.

Un dia marcat per l’Organització de les Nacions Unides amb la finalitat de fomentar un món més just per a totes les persones, considerant l’esport com a un instrument vàlid per a transmetre valors fonamentals com l’empatia, l’honestedat i el respecte a la diversitat, igual que també el desenvolupament social.