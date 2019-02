La Vuelta presenta les dues etapes que passaran per la Comunitat Valenciana

Print This Post

La Vuelta ha presentat les etapes que passaran per la Comunitat Valenciana, concretament seran la quarta i la cinquena etapa les que consumiran els seus quilòmetres per el territori valencià. En l’acte varen estar presents el director general de La Vuelta, Fernando Escartí, el president de la Diputació, Toni Gaspar, i el director general de l’empresa organitzadora.

Guillén ha destacat València com a lloc per a dur a terme un esdeveniment d’aquest nivell, per la seua mescla de costa i muntanya.

A més de la qualitat del territori valencià, ha quedat molt recalcat el nombre d’aficionats que té el ciclisme en la Comunitat Valenciana, un dels millors aspectes.

La quarta etapa serà la que més pobles xafe en l’edició 2019 de La Vuelta.

La Vuelta ciclista 2019 arrancarà el pròxim 24 d’agost en Torrevieja, i consumirà les primeres etapes en la Comunitat Valenciana. La competició tancarà 15 de setembre en Madrid.