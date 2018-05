La XIX Trobada de Muixerangues reunirà a la Muixeranga d’Algemesí, la Nova Muixeranga, els Castellers de Sants i la Muixeranga de la Safor

Print This Post

La XIX Trobada de Muixerangues d’Algemesí tindrà lloc el dissabte 16 de juny a la plaça Major. A més de la Muixeranga d’Algemesí i la Nova Muixeranga, enguany participaran els Castellers de Sants i la Muixeranga de la Safor.

En l’acte de presentació del cartell anunciador, confeccionat pel dissenyador gràfic Javi Maravilla, ha participat el director de l’Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, qui ha confirmat la participació de la Generalitat Valenciana en l’organització de la trobada d’Algemesí per segon any consecutiu. Per la seua banda, l’alcaldessa, Marta Trenzano, ha destacat la importància de la trobada que arriba ja als 19 anys d’existència i el fet que participen altres muixerangues valencianes.