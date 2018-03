La XXVI Trobada Internacional de Mags d’Almussafes arranca motors

Connect on Linked in

El congrés, que se celebrarà del dijous 12 al diumenge 15 d’abril, inundarà una vegada més d’il•lusionisme la localitat

Els millors mags del moment participaran en aquest esdeveniment en el qual ja s’han inscrit més de 500 persones del sector

L’Ajuntament d’Almussafes i l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme han inclòs també en la programació activitats dirigides a la ciutadania

Almussafes, a 28 de març de 2018. En només dues setmanes se celebrarà la vintè sisena edició de la Trobada Internacional de Mags d’Almussafes, l’esdeveniment impulsat per l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme i que l’entitat organitza al costat de l’Ajuntament de la localitat perquè tant els amants d’aquesta disciplina com la ciutadania gaudisquen amb l’emoció, la fantasia i l’espectacularitat dels millors mags del panorama mundial. La trobada, que se celebrarà del 12 a l15 d’abril, comptarà amb diverses gales, màgia en el carrer, una fira màgica amb més de 30 expositors i dos concursos, un de màgia general i un altre de llançament de naips. Al voltant de 500 mags ja s’han inscrit.

La passió per l’il•lusionisme tornarà a inundar Almussafes del dijous 12 al diumenge 15 d’abril amb la celebració de la XXVI Trobada Internacional de Mags, esdeveniment cultural que un any més portarà fins a la localitat una selecció dels millors artistes del món per a delectar tant als amants d’aquesta disciplina com a la ciutadania amb els millors espectacles de fantasia en els quals prevaldran, com sol ser habitual en aquest destacat congrés especialitzat, tant la tècnica com la qualitat de les actuacions.

La trobada, organitzada per l’Ajuntament d’Almussafes i l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme, i en la qual col•labora també el Servei d’Assistència i Recursos Culturals de la Diputació de València, rebrà en aquesta vintè sisena edició la visita d’artistes d’un total de set països, entre els quals es troben, a més d’Espanya, EUA, França, Taiwan, Malàisia, Àustria i Cuba. Entre els noms confirmats destaquen els de Mag Malastruc, Lautaro, David Climent, Patrícia Espejo, Joaquín Ayala, Anson Lee, Mark & Pinky, Jean Merlin i G Alexander, entre uns altres.

“Una vegada més posem tota la carn en el rostidor per a convertir l’esdeveniment en un gran aparador amb el millor del sector de l’il•lusionisme i esperem repetir l’èxit de les anteriors edicions i que tant les persones que visiten Almussafes com la ciutadania gaudisca amb la completa agenda d’espectacles que hem organitzat al costat de l’Associació Valenciana d’Il•lusionisme”, destaca la regidora de Cultura, Teresa Iborra.

Programació

Les activitats començaran el dijous 12 d’abril amb el lliurament d’acreditacions i la Gala Concurs Internacional de Màgia General, en la qual participaran un total de 15 il•lusionistes. L’endemà, el divendres 13, continuaran les acreditacions i es procedirà a l’obertura de la fira màgica, en la qual els professionals del sector participants en el congrés podran conèixer les últimes tendències en màgia en els més de 30 stands que es col•locaran en la pista polivalent del Pavelló Poliesportiu Municipal, espai en el qual també es duran a terme les cinc conferències arreplegades en el programa.

El mateix divendres es realitzarà, així mateix, la inauguració oficial de l’esdeveniment, en la qual es presentarà al Mag d’Honor d’aquesta edició, Manolo Casares. A continuació, se celebrarà la Gran Gala Inaugural (20 hores), en la qual s’escenificarà l’espectacle ‘Impossible’, que estarà protagonitzat per Mag Malastruc, Lautaro, David Climent i Patrícia Espejo i que es repetirà dues hores després en el mateix saló d’actes del Centre Cultural (22.30 hores).

El dissabte 14 la intensa activitat de la jornada anterior continuarà. A les 11.30 hores se celebrarà en el Pavelló Poliesportiu la Gala de Firers i a les 20.30 hores tindrà lloc en el Centre Cultural la Gran Gala Internacional, en la qual els espectadors gaudiran de les actuacions més sorprenents de Joaquín Ayala, Anson Lee, Mark & Pinky, David Climent, Jean Merlin i G Alexander. De la mateixa forma que ocorre amb la Gran Gala Inaugural, la Gran Gala Internacional comptarà amb una segona passada, a les 23 hores, per a permetre una major assistència per part del públic interessat.

El diumenge 15 d’abril es viurà la clausura del congrés, en la qual es donaran cita al voltant de 500 inscrits, amb el Concurs de Llançament de Naips, una Paella Gegant per als acreditats, i la Gala Familiar, en la qual els més xicotets gaudiran amb els trucs més divertits.

Una trobada per a tots

Una vegada més, l’‘Almussafes Màgic’ es proposa involucrar tant als integrants del sector, que arribaran no solament de tots els racons d’Espanya sinó també d’altres països, com a la ciutadania de la localitat. En aquest sentit, l’organització continua combinant les iniciatives dedicades als inscrits amb altres obertes a tot el públic. A més de repetir la celebració de les principals gales per a permetre l’assistència d’un major nombre de persones, durant el cap de setmana també es duran a terme espectacles de màgia en el carrer.

El divendres 13 a les 18 hores, en l’Àgora del Parc Central, Patxi, Héctor San Segundo i Areson & Sandra oferiran diversos trucs per a tots els que s’acosten. L’endemà al matí es repetirà l’experiència, però en aquesta ocasió en el Parc del Pontet (12.30 hores) amb Linaje, Fran Diábolo, Morrison i Ernesto i Pico. Aqueixa mateixa vesprada, a les 17.30 hores, Raúl Camagüey, Patxi, Fran Diábolo i Ernesto i Pico tornaran a trobar-se amb el públic en l’Àgora del Parc Central i, per a concloure, el diumenge a les 13 hores en l’Esplanada del Centre Cultural Raúl Camagüey tancarà aquest cicle d’actuacions a l’aire lliure.