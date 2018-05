La XXX edició dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira es posa en marxa

Print This Post

Demà es presenten a Alzira les obres guardonades en 2017 en les categories de novel•la i poesia

Les bases dels XXX Premis Literaris Ciutat d’Alzira ja són públiques. Entre les novetats d’aquesta edició, cal destacar el fet que els originals que opten al Premi de Novel•la Ciutat d’Alzira o al Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General es podran presentar, per primera vegada en la història del certamen, en format electrònic. Així, en el seu 30é aniversari, la cita literària aposta per les noves tecnologies i renova el seu compromís amb els autors i autores de tot el territori, facilitant-los la participació en les diferents modalitats del premi.

D’altra banda, enguany es duplica la dotació del Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il•lustrat Consorci Ribera-Valldigna, que ascendeix a 12.000 euros, ja que el guardó acumula l’import de l’edició anterior, que es va declarar deserta. A més a més, el premi incorpora una altra novetat en eliminar la restricció temàtica que el va regir en les dues ocasions anteriors: enguany, els àlbums il•lustrats presentats a concurs seran de tema lliure.

El 10 de setembre es tanca el termini per a presentar els originals que opten als diferents guardons dels Ciutat d’Alzira: el XXX Premi de Novel•la Ciutat d’Alzira, dotat amb 16.000 €, el mateix import que el XXIII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil; el XXIV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, amb 12.000 €; el XX Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, dotat amb 8.000 €; el XIII Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, amb 6.000 €; el XIII Premi de Poesia Ibn Jafadja, amb una dotació de 5.000 €, el XXIII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, que està reconegut amb 3.000 €, i, finalment, el III Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il•lustrat, dotat amb 12.000 €.

En total, la dotació global dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira ascendeix a 78.000 euros, 6.000 euros més que l’any passat, xifra que confirma que es tracta d’un certamen de referència en el nostre àmbit lingüístic. El guardó confirma així la seua bona salut, ja que reuneix un elevat nombre de participants i guanya cada vegada més rellevància social i cultural.

El veredicte dels premis es farà públic la nit del 9 de novembre, en el transcurs del tradicional sopar literari, excepte en els casos del Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca –que s’anunciarà el 26 d’octubre– i els del Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre i el Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il•lustrat Consorci Ribera-Valldigna, que es comunicaran el 2 de novembre. Amb tot, els huit guardons es lliuraran oficialment durant el sopar del 9 de novembre, on els guanyadors rebran, a més de l’import en metàl•lic de cada premi, el trofeu dissenyat per Manuel Boix.

El prestigi dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, que enguany celebren el 30é aniversari, ve avalat per l’aposta de les huit entitats patrocinadores: l’Ajuntament d’Alzira, la Universitat de València, la Mancomunitat de la Ribera Alta, la Fundació Bancaixa, el Centre Alzira-València de la UNED, la Fundación Aguas de Valencia, el Consorci Ribera-Valldigna i Edicions Bromera. No podem obviar que, des dels seus inicis l’any 1989 amb el Premi de Novel•la Ciutat d’Alzira, fins a arribar a les huit modalitats que el componen en l’actualitat, aquesta cita literària s’ha consolidat com un dels referents més importants dins dels certàmens literaris en la nostra llengua.

Guanyadors de 2017

Cal afegir que tots els treballs guanyadors de l’edició de 2017 estan ja a l’abast dels lectors, publicats per Edicions Bromera. Concretament, són El misteri de la casa Folch, XXII Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, de Leandro Sagristà; Acompanya’m en la nit, XII Premi de Teatre Palanca i Roca, de Pepa Juan; Un mocador de pirata, XXII Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, de Ximo Cerdà; L’imperi de les dades, XXIII Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General, de Xavier Duran, i Llum a l’atzucac, XIX Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, de Ramon Ramon. De fet, les obres que van aconseguir el Premi de Novel•la Ciutat d’Alzira –Què saps de Vidal Palau?, de Vicent Borràs– i el Premi de Poesia Ibn Jafadja –A la intempèrie, de Josep Ballester– es presentaran el dimecres 23 de maig, a partir de les 19.30 h, al pati del MUMA d’Alzira. La periodista Elisa Moragón serà l’encarregada de conduir la conversa amb els dos autors que es tancarà amb una tertúlia amb el públic assistent.