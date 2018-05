La XXXII Setmana dels Majors de Burjassot arranca amb un menjar i ball en la Vila del Pilar

Print This Post

Ja està tot preparat perquè les i els majors de Burjassot gaudisquen del seu XXXII Setmana amb activitats pensades per a ells, desenvolupades des del Programa de Convivència depenent de la Regidoria de Serveis Socials, dirigida per Olga Camps, i de l’àrea de Benestar Social, dirigida per Lluna Àrias.

Activitats que arrancaran el dilluns 28 de maig a les 14 hores amb un menjar i ball oferits per la Junta Directiva del centre Social Vila del Pilar, comptant amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot. Com és habitual, és necessari tenir els tiquets del menjar per a poder gaudir de la mateixa; tiquets que es poden adquirir fent una aportació de 3,5€ en el propi Centre Social fins a esgotar les places (350).

La visita cultural al Museu José Benlliure i a la Casa de les Roques centrarà les activitats del dimarts 29 de maig. En aquest cas, l’eixida serà a les 10 hores i, per a participar en la mateixa, és necessari també inscriure’s en el Centre Social Tendre Galván, fins a esgotar places.

El dimecres 30 de maig és el teatre el que arriba a la XXXII Setmana dels Majors de Burjassot amb la posada en escena, en el Centre Social Vila del Pilar a les 17 hores, de l’obra “Plaza de Cánovas”, a càrrec del grup de teatre Arrancapins. Després de la representació s’oferirà per a tots els assistents orxata i fartons. Aquesta activitat també requereix inscripció ja que l’aforament de la sala és de 300 persones; inscripció que haurà de realitzar-se també en el Centre Social Tendre Galván.

Dues activitats centraran els actes del dijous 31 de maig en el centre Social Tendre Galván. Al matí, sobre les 11 hores, tindrà lloc la xarra “Prevenció de caigudes” (Atenzia) i, a la vesprada, sobre les 17:30 hores, l’exhibició de gerontogimnasia, a càrrec de la monitora Cristina Jiménez. Després de l’exhibició, s’oferirà un refresc als presents en la mateixa.

La clausura de la XXXII Setmana dels Majors de Burjassot tindrà lloc el divendres 1 de juny a partir de les 17 hores en el Centre Social Vila del Pilar on tindrà lloc el lliurament de Trofeus del Campionat de Jocs Tradicionals i ball per a tots els assistents.