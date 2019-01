Labora convoca 4,6 milions d’euros en ajudes per a la realització de ‘Escoles d’Ocupació Et Formem’ destinades a col·lectius vulnerables

Print This Post

El Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, ha convocat subvencions amb un import de 4,6 milions d’euros destinades a entitats locals per a la realització del programa d’ocupació i formació ‘Et Formem’ en l’exercici de l’any 2019, amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat de les persones desocupades pertanyents a col·lectius amb dificultats d’inserció laboral o vulnerables.

Les ‘Escoles d’Ocupació (programes mixtos d’ocupació i formació) Et Formem’ tenen com a objectiu fomentar la formació i l’ocupació entre les persones amb especials dificultats d’inserció laboral o pertanyents a col·lectius vulnerables. Poden sol·licitar les subvenciones entitats locals, mancomunitats i pactes territorials. De les accions formatives podran beneficiar-se al voltant de 400 persones.

Per a poder accedir a les Escoles Taller es tindrà en compte, especialment, als col·lectius més vulnerables, com les persones en situació o risc de pobresa, exclusió social o privació material severa, dones, especialment les víctimes de violència de gènere, persones que encapçalen famílies monoparentals, amb diversitat funcional, que pateixen discriminació en l’accés a l’ocupació per alguna situació personal i majors de 45 anys amb baixa qualificació.

Encara que el programa no és de manera exclusiva per als barris d’acció preferent, si que tindran una puntuació especial, així com els municipis que suporten taxes elevades d’atur i un índex de pobresa superior a la mitjana.

Cal recordar que els barris preferent estan regulats en un decret de 1988 i són ‘Les 1000 habitatges’ d’Alacant, ‘La Tafalera’ d’Elda, ‘Els Palmerars’ d’Elx, ‘Sant Agustín i Sant Marcos’ de Castelló de la Plana, ‘613 habitatges’ de Burjassot, ‘Sant Josep’ de Xirivella, ‘La Coma’ de Paterna, ‘Baladre’ de Sagunt i ‘Zorrilla’.

El secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu, ha recordat que el nou Servei Valencià d’Ocupació ha recuperat aquesta iniciativa que es reedita per segon any consecutiu i, a causa de l’èxit de la seua primera convocatòria, s’ha ampliat de 4 a 6 mesos la primera etapa.

Nomdedéu ha declarat sentir-se “especialment satisfet amb la recuperació d’aquest programa”. “Es tractava d’una reivindicació històrica, ha declarat, a la qual per fi hem donat cobertura”.

El programa ‘Et Formem’, que es durà a terme a través de les entitats locals, consisteix en la realització d’obres o serveis d’interés general que donen l’oportunitat a l’alumnat de desenvolupar un treball efectiu mitjançant el contracte per a la formació i l’aprenentatge, alhora que rep un salari. Els projectes d’aquest programa formatiu estan cofinançats pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu Comunitat Valenciana 2014-2020.

“Aquestes accions formatives tenen com a objectiu que les persones desocupades puguen desenvolupar les seues capacitats i adquirir noves habilitats per a augmentar les seues possibilitats de trobar ocupació”, ha explicat Enric Nomdedéu.

Els projectes ‘Et Formem’ s’estructuren en dues etapes en les quals l’alumnat rebrà formació en alternança amb el treball i la pràctica professional. La formació està dirigida a l’aprenentatge, la qualificació i adquisició d’experiència professional, per a l’obtenció dels certificats de professionalitat, que acrediten l’aprés.

A totes les persones que superen el curs se’ls expedirà un certificat de professionalitat. Així mateix, es prestarà especial atenció a alumnat que necessite un major grau de formació-inserció i, durant el programa ‘Et Formem’, es podrà preparar als alumnes que no tinguen el certificat d’Educació Secundària Obligatòria per a poder obtindre’l. A més, tot l’alumnat rep formació complementària en “alfabetització informàtica”.

L’alumnat-treballador serà contractat per les entitats beneficiàries utilitzant el contracte per a la formació i l’aprenentatge. Les persones desocupades rebran una retribució equivalent al salari mínim interprofessional en les dues etapes, tant en la de formació com en la de pràctiques.

Nomdedéu ha explicat que aquest aspecte és “fonamental perquè les persones desocupades, que pertanyen en moltes ocasions a col·lectius vulnerables, no abandonen el programa”. “Des del primer dia són contractades i reben una assignació mentre se’ls ofereix formació que els proporciona més eines per a poder ser contractades en el futur”, ha afegit.

Sol·licitud de les subvencions

Les entitats locals interessades en aquesta iniciativa hauran de presentar les sol·licituds de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de la Generalitat https://sede.gva.es, o de la web de Labora consultar aquí , a través de l’enllaç ‘sol·licitud telemàtica’.

“Amb el programa ‘Et Formem’ resulten beneficiades tant les persones desocupades com les entitats locals, ja que l’alumnat-treballador realitza accions per a l’interés general i la millora dels municipis”, ha conclòs el secretari autonòmic d’Ocupació, Enric Nomdedéu.

Tota la informació relativa a aquesta convocatòria de subvencions pot consultar-se a través d’aquest enllaç consultar aquí.