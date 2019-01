L’acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Immaculada Cerdà, rep el Guardó d’Honor d’Algemesí

Connect on Linked in

L’acte va tindre lloc al Teatre Municipal

Algemesí ha entregat el Guardó d’Honor 2019 a Immaculada Cerdà Sanchis per la seua trajectòria professional i personal dedicada a la defensa, promoció i dignificació del valencià en tots els àmbits, tant des del seu càrrec en l’Administració com en la producció de publicacions en Internet i premsa escrita. És pel seu treball docent i investigador i per la seua projecció laboral i social que va ser nomenada acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

L’acte se celebra tots els anys el 20 de gener, dia en què es commemora el naixement d’Algemesí com a poble independent, i té lloc al Teatre Municipal. Immaculada Cerdà és llicenciada en Filologia Hispànica en les dos branques de llengua i literatura valenciana, i llengua i literatura espanyola. És tècnica lingüística de la Diputació de València des de 1990 i cap de la Unitat de Normalització Lingüística d’aquesta institució des de l’any 2000. En el seu currículum destaca haver impartit nombrosos cursos de formació i publicacions en Internet i en premsa escrita. Des de 2016 és acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

Després de rebre el Guardó de mans de l’alcaldessa, Cerdà va fer un discurs d’acceptació de la distinció en el què destacà que “la dignitat que m’han atorgat du implícita la servitud d’honrar-la. Així, com l’obsequi alegra tant a qui el rep com a qui el regala, el guardó premia tant com exigeix. Demane a la vida tindre la claredat per a no enlluernar-me i mantindre’m fidel als mèrits que hui han valorat en mi”.

Per la seua banda, l’alcaldessa de la ciutat, Marta Trenzano, assegurà que un dels aspectes fonamentals que premiem és “la capacitat i dedicació d’Imma Cerdà a portar el bon nom de la seua ciutat al món de la cultura i de la nostra llengua, el valencià. El seu treball i el seu caràcter obert i sincer l’ha convertida en una ambaixadora d’Algemesí en el món cultural i lingüístic valencià. És una defensora de les nostres essències, tradicions i costums. En definitiva, una ferma defensora de totes aquelles xicotetes coses que ens defineixen com a algemesinenques i algemesinencs”.