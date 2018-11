L’accessibilitat de Mislata opta als Premis Regna Letizia 2018

Connect on Linked in

Els guardons cerquen recompensar el treball d’aquells ajuntaments que milloren substancialment la qualitat de vida i la inclusió de les persones amb discapacitat

Per a Bielsa “prioritzar l’accessibilitat per sobre de qualsevol altre aspecte a l’hora de dissenyar la ciutat, és fer de Mislata una ciutat millor i més humana”

La localitat de Mislata es troba entre les triades per a optar a un dels premis que convoca el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social que tenen com a objectiu reconèixer el treball excel·lent dels ajuntaments que afavoreixen la plena inclusió de les persones amb discapacitat.

La labor continuada de Mislata durant l’última dècada en el camp de l’accessibilitat universal de les persones tant en el mitjà físic com en àmbits com l’educació, l’oci, la cultura, l’esport, el transport o les noves tecnologies de la comunicació, la converteixen en una ciutat pensada per a totes les persones, fent més fàcil i còmoda la vida de tots els seus veïns i veïnes.

L’alcalde de la població, Carlos Fernández Bielsa, s’ha mostrat orgullós que Mislata puga aconseguir aquest important guardó ja que “ser pioners en matèria d’accessibilitat és un èxit col·lectiu, fruit de molts anys de treball, i és la constatació que estem dissenyant una ciutat on tots i totes ens sentim a gust i ens podem moure amb comoditat i seguretat, independentment de les nostres capacitats”.

I és que Mislata pot presumir de ser una ciutat per a tots i totes, ja que en 2017 va ser la primera localitat espanyola a rebre el Segell de Qualitat AENOR per la seua gestió de l’accessibilitat universal. La ciutat ha adaptat la major part de l’entorn urbà per a les persones amb mobilitat reduïda, eliminant barreres arquitectòniques i adaptant carrers i places que fan dels carrers de la ciutat un entorn més amable i que convida al passeig.

El treball en matèria d’accessibilitat no queda únicament en la reforma de l’espai físic, ja que serveis municipals com el Centre Ocupacional, el Centre d’Atenció Primerenca per a xiquets i xiquetes amb necessitats especials, els programes d’oci i temps lliure o les activitats esportives gratuïtes per a persones amb diversitat funcional fan de Mislata una ciutat més igualitària i inclusiva.

L’acte de lliurament dels Premis Regna Letizia 2018 d’Accessibilitat Universal dels Municipis es realitza habitualment en el Palau del Pardo, comptant amb la presència de la Reina Letizia, presidenta d’honor del Consell del Real Patronat sobre Discapacitat.