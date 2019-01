L’Acció Social encapçala el major projecte pressupostari d’esta legislatura a Sueca

Connect on Linked in

L’aprovació del nou projecte pressupostari garanteix la posada en marxa del servei integral d’atenció a persones amb diversitat funcional entre els projectes més destacats

L’Ajuntament dedica un total de 4,1 milions del seu pressupost anual a les polítiques i projectes de caire social

Llum verda al nou projecte de pressupost municipal per a Sueca. El consistori ha donat el vist-i-plau al tercer projecte elaborat per l’actual executiu local, en esta legislatura, un pressupost que prioritza i destinarà la major part dels recursos a les polítiques i els projectes de caire social. L’Ajuntament ha aprovat, en la sessió extraordinària celebrada este dilluns, els comptes per al nou exercici amb els deu vots favorables dels membres de l’equip de govern (Compromís i GISPM), set abstencions dels membres del Grup Municipal Socialista, C’S Sueca i un regidor no adscrit i quatre vots en contra del Partit Popular Sueca.

El projecte pressupostari preveu uns comptes equilibrats, amb una previsió d’ingressos i despeses per valor de 26.300.000 milions d’euros, una xifra que significa un increment de vora un 8,94%, més de dos milions d’euros respecte al de 2018.

“Entenc que les persones que governem tenim l’obligació de fer la nostra proposta de pressupost i és el que hem fet. És el més ambiciós de tota la legislatura, però hem demanat la seua aprovació amb la major de les humilitats, pel benefici de totes les suecanes i suecans” ha manifestat l’alcaldessa, Raquel Tamarit.

L’increment dels ingressos s’aconsegueix, d’una banda per la transferència de la Generalitat Valenciana en concepte de la concessió de la subvenció per a posar en funcionament el servei integral d’atenció a persones amb diversitat funcional, a partir del proper mes de maig i, de l’altra, per l’augment en la recaptació de l’IBI urbana i rústica. Segons es va explicar al debat, l’augment en la recaptació del tribut respon al procés de regularització cadastral que s’ha realitzat a nivell estatal. Sueca ha sol·licitat la baixada per tercer any consecutiu d’un altre 4% en el valor cadastral, sense modificar el tipus de gravamen, amb la qual cosa el contribuent percebrà de forma més significativa la baixada en el seu rebut, que s’estima en un 4% de la quota. No s’ha augmentat, per tant, la pressió fiscal sobre el contribuent, un fet constant en tota la legislatura. El govern local valora amb optimisme este fet, atés que entén que això permetrà retornar el tipus fins als nivells mínims en els pròxims anys.

El nou pressupost destaca per l’increment de la despesa especialment en les partides destinades a l’àrea d’Acció Social. Les noves xifres registren un increment exponencial en esta àrea del 141% respecte al 2015, el primer exercici de l’actual legislatura, amb una aportació de 4,1 milions d’euros en este 2019 i una despesa de 148 euros per habitant. “Estic especialment satisfeta perquè esta aprovació garantirà la posada en marxa d’un servei molt demandat que a més generarà un retorn real en la nostra ciutat amb 80 noves places per a usuaris i 50 nous llocs de treball. El fet que la finalització i obertura de la residència i centre de dia per a persones amb diversitat funcional quedara supeditada a això no és un caprici meu. La llei ens exigeix que tinguem disponibilitat de crèdit, i és per això que quedava condicionada a l’aprovació d’estos nous pressupostos” va manifestar l’alcaldessa en l’exposició de la nova proposta del govern local.

La resta de partides que s’incrementen de manera més significativa són Medi Ambient, per la implantació de vehicles elèctrics i punts de càrrega; Esports, atenent sobretot a la despesa prevista per la finalització del projecte de la piscina descoberta, i Turisme i Comerç, atés que s’ha previst una actuació de rehabilitació a l’emblemàtic edifici del Mercat Municipal La Plaça. Amb tot, el pressupost de 2019 contempla una despesa global per habitant de 954,12 euros.

Projectes prioritaris

En este apartat també, l’alcaldessa va destacar, en el capítol de despeses en béns i serveis, la despesa prevista per arrancar amb el funcionament de la nova instal·lació que s’obrirà junt al Centre Ocupacional.

En el capítol d’inversions, el pressupost municipal per a 2019 contempla projectes per valor d’1.150.000 euros. D’estos, Tamarit ha destacat la inversió de 174.000 per a la repavimentació de camins rurals i 20.000 euros per a efectuar millores en el Trinquet Municipal Eusebio, dos aportacions ineludibles i necessàries per a justificar les corresponents subvencions concedides per l’Estat, en concepte de danys en camins per les pluges de 2016 (174.000 €), j per la Diputació de València, amb el Pla de Trinquets 2018 – 2019 (80.000 €). L’obertura definitiva de la piscina descoberta serà també una realitat prompte gràcies a l’aprovació dels nous pressupostos. Estos contemplen una inversió de 70.000 euros per a l’asfaltat de la zona d’aparcament i de 124.000 euros per a les últimes intervencions necessàries per completar i obrir al públic la nova instal·lació lúdica-esportiva, un projecte finançat a través d’un Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, que s’ha vist interromput en diferents ocasions, des de l’any 2012, per la manca de crèdit per part de l’ens autonòmic.

En el darrer punt del debat, l’executiu local va incloure una esmena pròpia, adoptant la proposta del grup municipal socialista, per la qual es va decidir incrementar 100.000 la partida destinada a parcs infantils, que queda dotada finalment amb 180.000 euros.

Estabilitat i sanejament

L’alcaldessa, Raquel Tamarit, ha subratllat que l’Ajuntament aconseguirà, un any més, complir amb tots els objectius de l’estabilitat pressupostària, el deute públic i la regla de la despesa, indicadors exigits per la Llei d’Estabilitat Pressupostària. “Podem fer gal·la d’això, el nostre és un Ajuntament referent, que compta històricament amb uns comptes estables i sanejats i este govern ha contribuït a consolidar esta gestió, sempre responsable” ha conclòs la primera edil.