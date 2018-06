L’acumulació de tempestes de pedra i aigua en aquesta primavera eleva a 13 milions les pèrdues en el camp

Connect on Linked in

València, 7 de juny de 2018. L’acumulació de tempestes de calamarsa i les copioses pluges que s’han succeït al llarg d’una primavera marcada per la inestabilitat atmosfèrica està passant una factura que cada dia resulta una mica més onerosa per al camp valencià. Als dos episodis de pedra registrats a la fi del passat mes de maig i que van causar pèrdues valorades en uns 10 milions d’euros, es va sumar la intensa calamarsada que va descarregar durant la vesprada d’ahir en determinades zones de les comarques de Camp de Túria, Camp de Morvedre i Horta Sud. Els danys ocasionats per aquest últim sinistre oscil·laran entorn dels 3 milions d’euros, d’acord amb les estimacions realitzades per l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA).

Després d’una anàlisi més a fons, efectuat aquest matí, els serveis tècnics d’aquesta organització confirmen les dades generals que van avançar en la vesprada d’ahir i que llançaven la xifra d’unes 3.000 hectàrees afectades en major o menor mesura per la pedra. Concretament, la comarca que s’ha portat la pitjor part és Camp de Túria, amb un total d’1.300 hectàrees que han patit els efectes de la tempesta, i que es reparteixen especialment en els termes municipals de la Pobla de Vallbona, Llíria, Benaguasil i Benissanó. Cítrics i hortalisses, com a meló d’Alger, ceba, carabassa o creïlla, són els cultius que han resultat més perjudicats amb nivells d’afecció molt variables, però que en algunes explotacions arriben al 50% de la collita. El valor econòmic de les pèrdues se situaria en 1,3 milions.

La calamarsa de la vesprada d’ahir també va tenir una incidència negativa en les comarques de l’Horta Sud i Camp de Morvedre. En el primer cas la superfície afectada ascendeix a 800 hectàrees i la quantia de les pèrdues s’eleva a uns 800.000 euros, mentre que en el segon, el territori on s’han registrat danys és d’unes 900 hectàrees i el valor de les pèrdues aconsegueix els 900.000 euros. Els cítrics i els caquis de localitats com Picassent, Torrent, Masanassa, Catarroja i Alcàsser (Horta Sud) i Benifairó de les Valls (Camp de Morvedre) són els que han patit aquestes inclemències climàtiques amb graus d’afecció que oscil·len entre el 20 i el 60% de les collites.

D’altra banda, i com a conseqüència de les anteriors tempestes, estan començant a aparèixer certs problemes de marchitez fisiològica en algunes parcel·les de vinyer de la comarca d’Utiel-Requena, un fenomen motivat per les oscil·lacions brusques de temperatura. També hi ha preocupació en el sector arrocero a causa de la gran quantitat d’aigua acumulada durant les últimes setmanes, una circumstància que podria haver provocat l’arrossegament i el desplaçament d’algunes plantes.

No obstant açò, i amb les excepcions ja apuntades, també cal destacar que aquestes últimes pluges estan tenint efectes summament beneficiosos per a l’agricultura valenciana en el seu conjunt i de manera molt especial per als cítrics i els cultius d’interior, com a ametler vinya i olivar. A més, l’aigua ha netejat l’arbrat, recarregat els aqüífers i incrementat el nivell dels pantans.