L’ADL obri les inscripcions per a un nou curs d’activitats auxiliars de magatzem

La formació, que inclou l’obtenció del carnet de carretoner, forma part del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE)

El programa, pertanyent a la Garantia Juvenil, s’impartirà del 14 de maig al 15 de juny en el CMFPA i consta de 125 hores lectives

Les inscripcions poden realitzar-se en les instal•lacions de l’Agència de Desenvolupament Local i a través de Portalemp

Almussafes, a 25 d’abril de 2018. El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes acollirà del 14 de maig al 15 de juny una nova edició del curs d’Activitats Auxiliars de Magatzem dirigit als beneficiaris de la Garantia Juvenil i organitzat per Càmera València a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE). La formació teòric-pràctica, que compta amb una durada de 125 hores, inclou la capacitació per a la conducció de carretons elevadors i transpaleta elèctrica, per la qual cosa l’alumnat que aprove el curs rebrà també el carnet de carretoner/a. Les inscripcions, que ja estan obertes, poden realitzar-se en l’ADL i a través de Portalemp.

L’Agència de Desenvolupament Local d’Almussafes (ADL) acaba d’obrir les inscripcions per a cobrir les places disponibles d’un nou curs d’Activitats Auxiliars de Magatzem, formació que permetrà a les persones participants l’obtenció del carnet de conductor de carretons elevadors i transpaleta elèctrica, així com conèixer de prop l’acompliment de tasques pròpies dels magatzems, com la classificació, la preparació de comandes o l’embalatge.

Aquesta iniciativa, que s’implementa a través del Programa Integral de Qualificació i Ocupació (PICE) desenvolupat per Càmera València, que el seu objectiu és la inserció en el mercat de treball o l’autoocupació, es desenvoluparà del 14 de maig al 15 de juny en el Centre Municipal de Formació de Persones Adultes d’Almussafes i comptarà amb un programa de 125 hores de durada, entre les quals s’impartirà també formació pràctica en empreses.

El curs, que s’impartirà de manera gratuïta per a les persones seleccionades, i després de la finalització del qual s’expedirà un diploma acreditatiu per l’assistència mínima al 75% de les sessions i el carnet de carretoner/a, permetrà a l’alumnat del mateix exercir les tasques pròpies d’un mosso de magatzem, entre les quals es troben l’organització de l’espai de treball i de la mercaderia, la realització d’inventaris i comandes, o la recepció, identificació i comprovació del material.

Eines per a la cerca d’ocupació

Aquest programa, que s’imparteix amb una metodologia presencia, activa-participativa i demostratiu-explicativa, inclou també formació en ocupabilitat i habilitats socials. D’aquesta forma, els joves també estudien la forma de millorar les seues habilitats personals, socials i les que afavoreixen l’ocupabilitat.

De la mateixa forma, aquest contingut complementari, comú a altres cursos oferits pel PICE, se centra també en l’ús de les eines de social mèdia que faciliten la cerca d’ocupació. En aquest sentit, s’imparteixen mòduls relacionats amb la marca personal, la cerca d’ocupació per Internet, les xarxes socials, el vídeo currículum i la simulació d’un procés de selecció a través d’eines d’aquest tipus.

El curs està dirigit als joves beneficiaris de la garantia juvenil (16 a 30 anys) que cerquen dins de la família de Comerç una especialització que els ajude a millorar el seu nivell d’ocupabilitat. Els interessats trobaran més informació en Portalemp, web en el qual s’ha publicat l’oferta i a través de la qual poden formalitzar-se les inscripcions. Davant qualsevol dubte, el personal tècnic de l’ADL atén les consultes en el seu habitual horari d’atenció.