L’agent de la Policia Local, Mariano Romero Garcia, de Picassent,rep l’orla de jubilació

Mariano Romero Garcia, agent de la Policia Local de Picassent, va rebre l’orla de jubilació durant la celebració del plenari corresponent al mes de gener. Allí, rodejat de la seua família i els seus companys de treball, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, li va fer entrega d’este reconeixement després de vora 40 anys de treball i dedicació al cos de la Policia Local.

«El teu servei en benefici de la ciutadania ha estat excel·lent. Per això, vull donar-te l’enhorabona i agrair-te el treball que has realitzat vetlant per la seguretat del municipi durant tots estos anys», va manifestar la primera edil.