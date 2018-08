L’Agrupació de Protecció de Civil de Mislata estrena nou uniforme

Connect on Linked in

Els voluntaris de Protecció civil vestiran una nova *equipación on se substitueix l’habitual fons taronja pel blau fosc.

Coincidint amb l’inici de les Festes de Mislata, l’agrupació de Protecció Civil de la localitat ha presentat el seu nou uniforme. Una nova indumentària que busca diferenciar-se d’altres servicis municipals, ja que, en paraules del Cap de Protecció Civil, José Vicente Traver, “se ha canviat el fons taronja per un altre blau ja que hui en dia es confonia molt amb altres servicis públics com a obres, jardins o inclús la grúa.” Mislata és una de les primeres localitats a portar esta nova imatge ja que, després d’un acord amb la Generalitat Valenciana, en breu es va a implantar en totes les agrupacions de la comunitat.

A l’acte de presentació han acudit en representació de l’Ajuntament, el seu alcalde, Carlos Fernández Bielsa, la regidora de Seguretat Ciutadana, Mª Luisa Martínez Mora, i el regidor de Protecció Civil, Francisco Herrero Monzó, així com l’intendent Cap de la Policia Local de Mislata, Juan José Gimeno. Bielsa, ha volgut aprofitar l’ocasió per a agrair la labor que exerceixen els voluntaris de Protecció Civil “ja que fan un treball extraordinari de col·laboració i coordinació. Una ajuda indispensable per a Mislata en els moments complicats en matèria de seguretat, però també d’ajuda a aquelles persones que ho estan passant malament”. El primer edil ha volgut destacar també que disposar d’instruments i eines de primer nivell com aquesta nova equipació “és una manera d’agrair-los aqueix treball i esforç que fan per millorar la seguretat i la protecció dels ciutadans de Mislata”.

El que també ha volgut sumar-se a aqueix agraïment ha sigut l’intendent Cap de la Policia Local de la localitat, Juan José Gimeno, que ha qualificat la labor de Protecció Civil com una inestimable col·laboració i com un “servei essencial per a la Policia Local i per a l’Ajuntament”.

Respecte a les festes que ja s’estan celebrant en el municipi, tant Protecció Civil com a Policia Local, en coordinació amb l’Ajuntament, Cos Nacional de Policia i Policia Autonòmica, estaran treballant perquè en paraules de Gimeno “els veïns de Mislata puguen gaudir de les meravelloses festes que tenim i alhora estiguen segurs que no va a ocórrer cap incident o almenys, els menys possibles”.