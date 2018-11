L’Ajuntament aposta per la gestió directa dels serveis i contracta vora 70 persones

Print This Post

Amb el començament d’un nou curs escolar, l’Ajuntament de Godella torna a apostar per la gestió pública i directa dels distints serveis que ofereix, tant a l’àrea esportiva com a la cultural, de joventut, i altres.

Fidels a aquesta filosofia, s’han contractant a 33 monitors esportius, 20 professors en el conservatori, 8 professors en escola de persones adultes, i 4 persones per a escoles matineres.

A més, en estiu 23 persones estigueren treballant a l’escoleta d’estiu. I també es comptarà amb personal propi de la casa per a l’escola de Nadal. L’alcaldessa de Godella i regidora de Personal, Eva Sanchis, ha destacat que «continuem fent una aposta decidida per la gestió pública dels serveis i la creació d’ocupació dins del poble per a la nostra gent més jove».