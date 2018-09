L’Ajuntament aprova la declaració d’emergència per a reconstruir el mur de les Sitges de Burjassot

Connect on Linked in

Glòria Tello i Carmen Amoraga han proposat crear grup de treball amb l’Ajuntament de Burjassot i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament ha aprovat este dijous la declaració d’emergència necessària per poder iniciar l’execució de les obres de reconstrucció del mur perimetral de les Sitges de Burjassot, esfondrat durant la matinada del 18 de setembre passat arran de les intenses pluges.

La regidora de Patrimoni Històric a l’Ajuntament de València, Glòria Tello, ha explicat que esta declaració d’emergència constituïx el pas previ necessari per tal d’iniciar les obres de reconstrucció. «Com a propietaris d’este monument, des de l’Ajuntament de València volem donar tots els passos necessaris per restaurar els desperfectes derivats de les tempestes de fa uns dies i hem coordinat diverses reunions amb les administracions afectades per poder avançar en eixa línia», ha explicat.

«A partir d’eixes trobades hem proposat i aprovat la declaració d’emergència que cal per iniciar les obres i hem plantejat, juntament amb la directora general de Cultura i Patrimoni de la Generalitat, Carmen Amoraga, la creació d’un grup de treball amb l’Ajuntament de Burjassot i la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat per afrontar totes les tasques necessàries per restaurar i rehabilitar el monument de manera coordinada i efectiva», ha argumentat Tello. A més, ha avançat que el diputat de Cultura en la Diputació de València, Xavi Rius, li ha traslladat la seua predisposició per fer les gestions oportunes perquè la corporació provincial també puga implicar-se en este assumpte.

Les Sitges daten del segle XVI. Es tracta d’un Bé d’interés Cultural (BIC) declarat Monument Històric-Artístic Nacional el 1982. Va ser el Consell de la Ciutat de València qui ideà la construcció del monument com un magatzem de blat pels problemes d’escassetat que estava vivint la ciutat en aquell moment. En l’actualitat, continuen sent propietat de l’Ajuntament de València, amb una cessió d’ús a l’Ajuntament de Burjassot plasmada mitjançant un conveni en 1975, segons el qual el consistori de l’Horta Nord manté l’obligació de conservació del monument.