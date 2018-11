L’Ajuntament de Benetússer promou la creació d’una comissió de festes

Print This Post

L’equip de govern compleix d’aquesta forma amb el compromís de fomentar unes Festes Majors més participatives.

L’Ajuntament de Benetússer, a través de la regidoria de Festes, va organitzar una primera reunió informativa per a la creació d’una comissió de festes en la qual es pretén que estiguen involucrats el major nombre de col·lectius i associacions possibles així com ciutadans particulars. L’objectiu és complir amb el compromís adquirit per l’equip de govern del consistori de fomentar la participació ciutadana en les Festes Majors.

En la primera reunió informativa tant l’alcaldessa de Benetússer Eva Sanz com la regidora de Festes María Dolores Ceacero van explicar als veïns i veïnes el projecte de creació de la comissió de festes. L’objectiu és crear un grup de treball en el qual estiguen representats tots els col·lectius que participen en les Festes Majors des de la Coordinadora de Moros i Cristians fins a les comissions falleres, festers i festeres, associacions que munten barracons, clubs esportius fins i tot també veïns i veïnes particulars que, sense necessitat de formar part de cap associació, vulguen col·laborar en l’organització de les festes.

“Volem involucrar al màxim nombre de persones possible per açò volem que tots els col·lectius estiguen representats fins i tot veïns o veïnes independents que vengen a aportar el seu granit d’arena en la cerca de les millors Festes Majors possibles”, explicava l’alcaldessa Eva Sanz.

Per la seua banda María Dolores Ceacero va comentar que no s’ha decidit el nombre de persones que integrarien aquesta comissió de festes però que l’ideal seria un nombre d’entre 15 o 20 persones. “El que volem avui és llançar la idea a la ciutadania i veure la resposta de particulars i associacions. A partir de que tinguem aqueixa resposta es decidiran les quotes perquè la representació de les associacions estiga equilibrada”, aclaria Ceacero.

Fins al 16 de novembre tot aquell veí, veïna o col·lectiu que vulga participar pot sol·licitar-ho en l’Ajuntament. Amb tota la informació recaptada s’organitzarà una segona reunió en la qual s’espera poder crear la comissió i establir un reglament per al seu funcionament.