L’Ajuntament de Benifaió inicia les obres de millora urbanística en el carrer Juan José Llorca

L’Ajuntament de Benifaió ha iniciat les obres de millora urbanística en el carrer Juan José Llorca.

Els veïns d’aquesta zona han rebut ja informació al detall en els seus domicilis sobre les actuacions que ja han començat a executar-se, “unes obres necessàries que oferiran unes voreres més àmplies, un nou sistema de sanejament de conductes per a aigües residuals i pluvials, a més d’un nou asfaltat”, comenta l’edil d’urbanisme Xavier Martínez.

Les obres tindran una durada aproximada de tres mesos i en el projecte d’execució es contemplen unes actuacions que “suposaran per fi el poder dotar a aquesta zona residencial d’una millor accessibilitat, una circulació més segura tant per a vehicles com a vianants a més d’eliminar les barreres arquitectòniques encara existents dotant a aquest espai urbà d’una accessibilitat adaptada a la normativa vigent”, assenyala l’alcaldessa Marta Ortiz.