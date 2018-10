L’Ajuntament de Burjassot facilitarà un vehicle a Emergències del Centre de Salut per al desplaçament dels metges

L’Ajuntament de Burjassot va a posar a la disposició del Centre de Salut d’Especialitats un vehicle per a les actuacions d’emergència. Aquest vehicle estarà a la disposició del centre de salut un termini aproximat de sis mesos i podrà desplaçar als metges que atenen aquest servei.

Al llarg d’aquests dies han sigut vàries les reunions que s’han mantingut de forma paral·lela amb els responsables sanitaris del centre i de zona, i amb la plataforma ciutadana que demanda una ambulància a la Generalitat per a la ciutat de Burjassot. Després d’aquestes reunions, l’Ajuntament ha decidit cercar una solució mentre arriben els vehicles definitius de la Generalitat, que s’ha compromès a facilitar per al mes de febrer.

S’ha optat per posar a la disposició del centre de salut un utilitari durant els mesos que no compte amb un vehicle per a desplaçar els metges que atenen les urgències i així evitar que hagen de desplaçar-se caminant. “Considerem que és una solució per a aquest problema que té la Conselleria de Sanitat en els seus centres que tenen atenció d’urgències, i que mentre arriben els vehicles que Sanitat s’ha compromès a lliurar, el servei pot estar millor atès que com es troba en aquests moments. Els metges i pacients ens han fet arribar la seua preocupació i com no podia ser d’una altra forma, hem optat per atendre aquesta petició, que encara que no és de competència municipal, pot suposar una solució temporal per als desplaçaments dels metges a les atencions d’urgències” ha declarat l’Alcalde de Burjassot, Rafa García.