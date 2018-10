L’Ajuntament de Carlet aposta pel comerç en valencià

Print This Post

L’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament de Carlet (AVIVA) ha començat una campanya perquè el valencià estiga més present en els comerços i les botigues de la població.

La iniciativa ha consistit en l’elaboració i distribució de bosses de paper dissenyades amb mots en valencià. Les bosses tenen com a objectiu animar els veïns i veïnes a utilitzar la nostra llengua en tots els àmbits d’ús. A les bosses apareixen una sèrie de paraules que conclouen amb el lema «en valencià». Per això, s’ha oferit a 70 establiments comercials la possibilitat de recollir-ne unes quantes de forma gratuïta, com ara sabateries, farmàcies, forns, botigues de roba, esport, informàtica, papereries, joieries, òptiques….

D’altra banda, a més de promocionar el valencià, amb l’ús de bosses de paper també es vol contribuir a reduir l’ús del plàstic, que té un procés de reciclatge més difícil que el del paper.

Esta iniciativa forma part de les campanyes que es promouen des de l’Oficina de Promoció del Valencià de l’Ajuntament en diferents àmbits. En l’àmbit del comerç esta campanya dona continuïtat a la realitzada amb anterioritat que va consistir en la distribució d’una una caixa amb diverses plaques adhesives per a retolar en valencià les dependències dels establiments, o a la dels cartells de rebaixes del passat mes de juliol.