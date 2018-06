L’Ajuntament de Carlet aprova la construcció d’un gimnàs en el col·legi Sant Bernat dins del projecte d’inversions Edificant

Print This Post

L’Ajuntament de Carlet rebrà més de 600.000 euros per a la millora de les infraestructures educatives. La inversió en les instal·lacions educatives del municipi es farà a través de dos programes. D’una banda, el pla Edificant de la Generalitat Valenciana permetrà que vaja endavant el projecte de construcció d’un gimnàs al CEIP Sant Bernat. Esta és la proposta que finalment ha comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana i, també, amb el suport del Consell Escolar Municipal, la qual s’aprovat en sessió plenària. Per part de l’Ajuntament es presentaren també projectes de millora per als altres centres d’educació primària, en concret, l’ampliació a dos línies del CEIP Bosch Marín o la rehabilitació d’aules al CEIP Juan Vicente Mora.

A hores d’ara, l’Ajuntament de Carlet ja ha elaborat un projecte per a construir un gimnàs en la part sud del centre, al costat de l’edifici principal, de manera que es prolongue el porxe d’accés per a connectar-lo a l’edifici de primària i facilitar l’accés dels escolars. El nou edifici ocuparà vora 500 metres quadrats i tindrà un pressupost total de 504.000 euros.

D’altra banda, Carlet rebrà 114.000 euros de la Diputació de València a través del programa de finançament de millores dels espais educatius municipal. Esta subvenció l’aprovarà la Diputació el pròxim mes de juny i els ajuntaments hauran d’executar el projectes de millora que es definisquen d’acord amb les necessitats d’estos centres educatius.