L’Ajuntament de Carlet dona ajudes per a la confecció de carrosses tradicionals de paperets

L’objectiu és revitalitzar este tipus de confecció característica de la cavalcada carletina.

Les ajudes donades per l’Ajuntament de Carlet es destinen a la reactivació d’esta festa tradicional carletina que forma part de la idiosincràsia de les festes del poble. Es tracta d’ajudar d’alguna manera als veïns que han de invertir temps i diners en la manufactura d’estes carrosses. Una tradició que des de fa anys va perdent-se i que es vol reactivar amb ajudes per a la confecció de les carrosses a més dels premis que s’atorguen el mateix dia de la Cavalcada.

L’import de les ajudes -entre els 600 i els 300 € dependrà de la grandària i terminació de la carrossa i s’establixen tres categories. La primera per a les carrosses confeccionades pel sistema de paperets els tapissos o paraments de les quals cobrisquen la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc i disposen com a mínim d’una figura central d’una alçaria aproximada de 2 metres. En esta categoria la subvenció serà de 600 €. La categoria B és per a les carrosses que estiguen cobertes en la seua totalitat de paperets però no compten amb figura central i accediran a una ajuda de 400 € i la tercera categoria són aquelles carrosses confeccionades pel sistema de paperets que si bé no estiguen cobertes per tapissos o paraments en la quasi totalitat del vehicle tractor i remolc si que disposen com a mínim d’una figura central d’una altura aproximada de 2 metres i accediran a una subvenció de 300 €.

Les sol·licituds per a ser beneficiaris de les ajudes es presentaran en el Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Carlet abans del 7 de setembre, tot i que el termini no s’obrirà fins a mitjans del mes d’agost. Aquelles colles que vulguen obtindre la subvenció hauran de presentar un projecte de la seua carrossa amb la temàtica i esbossos dels tapissos o figures que va a tindre.

A més de les subvencions per a la confecció de les carrrosses, cal recordar que l’Ajuntament de Carlet ha establert també diversos premis per als participants en la tradicional cavalcada. Guardons que s’atorgaran a les millors carrosses i comparses després de la deliberació d’un jurat el mateix dia de la cavalcada.