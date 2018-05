L’Ajuntament de Carlet posa en marxa els tercers pressupostos participatius

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet posa en marxa esta setmana el procés de pressupostos participatius per al 2019. A partir de dilluns 21 de maig i fins al 3 de juny, els veïns i veïnes de Carlet poden fer les seues propostes per als pressupostos del pròxim any per tercer any consecutiu.

Unes propostes que seran tingudes en compte en el moment d’elaborar les previsions per al 2019. La primera part del procés s’enceta amb la presentació de propostes per part del veïnat, propostes d’inversions noves, de reposicions i d’obres de manteniment i reparació d’edificis i instal·lacions públiques.

En el procés poden votar tots els veïns i veïnes de Carlet majors de 16 anys que estiguen empadronats al municipi. Les propostes es podran presentar a través de la web municipal o adreçant-se directament a l’Ajuntament de Carlet on se’ls facilitarà la manera de dur-ho a terme. Una vegada tancat el període de presentació de propostes, l’equip tècnic municipal avaluarà la viabilitat de cada proposta presentada i es farà una selecció de les propostes viables, que seran presentades en una assemblea informativa a la població. El procés pretén ser transparent i per això s’explicaran que determinades propostes han sigut desestimades perquè no s’ajusten als requisits de viabilitat.

A partir del 8 de juny s’obrirà un període de votació al qual podran accedir també els carletins i carletines majors de 16 anys, i ho podran fer tant de forma presencial a l’Ajuntament com a través de la seu electrònica. Les propostes seleccionades durant este període de votació seran ordenades per nombre de vots obtinguts i seran incloses en el capítol d’inversions del pressupost de 2019. El govern carletí s’ha marcat com a objectiu que almenys el 40 % de les inversions partisca de les propostes del veïnat. És el tercer any que l’Ajuntament de Carlet aposta per encetar este procés participatiu, en el qual l’any passat participaren més de 1.200 votants de la població.

Enguany, ha explicat M. Josep Ortega, el principal canvi ha sigut el canvi de dates, «fins ara s’encetava el procés a final d’any i endarreria molt la inclusió dels projectes en el pressupost. Enguany es planteja que a final de juny el govern ja conega quins projectes són els que formaran part del comptes municipals dels anys següents i es preparen els projectes».