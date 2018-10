L’Ajuntament de Carlet posa en marxa noves mesures per a facilitar el pagament d’impostos

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal de facilitar i fer mès còmode el pagament d’impostos municipals, així com adaptar-se a la realitat del veïnat carletí que no pot fer front a estes despeses.

En este sentit, les mesures consistixen en ampliar el termini en que es pot fraccionar el pagament d’impostos. Fins el moment, per exemple un deute de 600 euros es podia pagar en tres mensualitats, ara en este cas, s’amplien el terminis per a pagar el deute, en este mateix cas, ara un deute de 600 euros es pot pagar en nou mensualitats. L’objectiu d’este canvi en l’ordenança és facilitar les condicions de pagament, a igual import, ara s’amplia el termini de pagament.

En segon lloc, l’Ajuntament també ha agilitzat el procés per a sol·licitar els fraccionaments i ajornaments, els ciutadans ho hauran de demanar a través del registre d’entrada, però els terminis per a la concessió es reduïxen al màxim i es farà de forma quasi automàtica.

Este mesures responen a l’interés de « fer més còmode i alleugerir a les famílies del pagament d’impostos, són mesures pensant en millorar la vida de les persones, facilitant els pagaments a les persones amb dificultats econòmiques i agilitzant els tràmits»- segons explica l’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega. Ortega recorda que una de les primeres mesures que va prendre l’actual govern és permetre el fraccionament de qualsevol quantitat de deute quan la persona acredita una situació econòmica i social que li impedix assumir el deute, abans sols es fraccionava a partir de 200 € de deute i «som conscients que hi ha gent que no disposa tampoc d’eixos diners». A més d’esta primera mesura, l’Ajuntament ha anat implantant millores com és la bonificació del 2% a totes aquelles persones que domicilien el seu rebut d’IBI rústica i urbana abans del període voluntari i sense terminis, o el pagament en línia a través del portal municipal, que evita cues als usuaris i desplaçaments innecessaris.

Segons les dades municipals, el nombre de fraccionaments i ajornaments s’ha anat incrementant al llarg dels anys, amb les facilitats que s’han introduït a la fi de que no hi haja import mínim per a fraccionar el pagament i que un major nombre de persones que tenien dificultat per a pagar ho pogueren fer de manera més còmoda. Al 2014 es tramitaren 344 sol·licituds de fraccionament, en 2015 en foren 443, una xifra semblant a la del 2016 en que en foren 437, al 2017 es tramitaren 493.

La sol·licitud de fraccionament s’haurà de fer al Registre d’entrada de l’Ajuntament quan la situació econòmica de l’interessat li impedisca de manera transitòria pagar el seu deute. El pagament dels deutes ajornats o fraccionat es farà sempre pre domiciliació bancària. Estes noves mesures que faciliten el fraccionament i l’ajornament del deute amb l’Ajuntament afecta als deutes contraguts per tots els impostos excepte les taxes del mercat municipal i el conservatori.