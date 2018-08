L’Ajuntament de Carlet rep 767.000 euros per a la millora dels polígons industrials

Connect on Linked in

Les subvencions de l’IVACE afectaran els polígons San Bernat i el polígon Ciutat de Carlet.

Amb esta injecció econòmica, l’Ajuntament de Carlet atendrà les millores demandades pels empresaris de la zona per tal que els parcs industrials siguen més segurs i estiguen millor acondicionats.

El projecte total de reforma és 852 mil euros dels quals l’IVACE subvencionarà el 81%. En el cas del polígon industrial Ciutat de Carlet, l’Ajuntament condicionarà l’actual bassa de regulació existent, amb la instal·lació d’una estació de bombeig per a reduir el nivell d’aigua de la bassa i evitar així l’acumulació d’aigües residuals i les molèsties que provoca actualment de males olors i de focus d’insectes,etc. Les reformes també suposen la substitució de les lluminàries, instal·lant llum de led, que no sols suposarà un estalvi d’energia sinó també una millora de il·luminació dels carrers que diàriament xafen centenars de persones que treballen a les empreses del polígon. En una segona fase d’este projecte de modernització del polígon industrial Ciutat de Carlet, es contempla la creació d’una nova zona d’aparcament, atenent les peticions dels usuaris i empresaris.

Amb esta finalitat es reconvertirà una zona de 6.700 m2, reservada en un principi per a la construcció d’un accés a la CV-50, en un nou accés al polígon industrial i la creació d’una gran zona d’aparcament.

Un altre dels objectius d’esta sol·licitud d’ajudes és la senyalització en estos entorns industrials, no sols per a assenyalar zones d’aparcaments, passos de vianants i senyalització viària general sinó també per a la instal·lació de pals indicadors de la ubicació de les empreses en els carrers de la zona industrial. Al polígon Sant Bernat a més es condicionarà una zona verda a l’entrada del polígon pel costat del riu Magre.

L’alcaldessa de Carlet, Maria Josep Ortega, s’ha mostrat molt satisfeta d’esta nova subvenció de la Conselleria, que renovarà i millorarà la zona industrial carletina, «no sols es tracta de millores necessàries davant la falta d’inversió en el polígon ciutat de Carlet en els últims anys, sinó que a més responen a les demandes que han fet els empresaris en les reunions convocades per per primera vegada per l’Ajuntament per a conéixer de primera ma la situació del parc industrial. Hem treballat en la línia de demanar suvvencions per a executar estes millores que afavorixen el teixit industrial i revertixen en l’economia carletina».