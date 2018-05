L’Ajuntament de Carlet tindrà per primera vegada un Pla Municipal d’Emergències

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Carlet comptarà amb un pla municipal contra emergències de la localitat. Un pla necessari per a gestionar situacions d’emergència en el municipi i de protecció de la població, tal com obliga la Llei 13/2010, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències, i ja establia el Reial Decret 407/1992. A hores d’ara, tal com explica l’alcaldessa del municipi, Maria Josep Ortega, s’enceten els tràmits perquè era inaudit que Carlet no comptara amb este pla per a garantir la seguretat del municipi, «a més de ser un pla imprescindible per a dotar Carlet de serveis de protecció civil per a estar preparats, previndre i adoptar les mesures oportunes de protecció ciutadana… i ací portàvem molts anys de retard.»

Ortega ha afegit que «es tracta d’una reivindicació històrica i necessària, a més de ser el fruit d’un intens treball de l’Oficina Tècnica municipal amb col·laboració de la Prefectura de la Policia Local i comptarà amb la participació de voluntariat i associacions del poble per al seu desenvolupament».

Este pla, que es presentarà a aprovació en la pròxim sessió plenària ordinària, elabora un mapa de riscos i el catàleg de recursos municipals en situacions d’emergència. S’hi establixen els procediments per a obtindre la màxima protecció de les persones i del medi ambient i béns que poden resultar afectats en cas d’emergència. Determina com s’ha d’actuar, prepara el personal municipal per a respondre de manera ràpida i efectiva a qualsevol situació inesperada, ja siga per causes naturals o per la mà dels humans.

En el pla s’establix, així mateix, una estructura d’organització jeràrquica i els recursos del municipi tant públics com privats que permeten fer front a situacions de risc o emergència greu.

Este document, que haurà de ser aprovat pel ple, sotmés a informació pública perquè es puguen fer-hi aportacions i, finalment, homologat per la Generalitat Valenciana, contempla els diversos riscos que té la població. En el cas de Carlet, els riscos més destacables són, d’una banda, el d’incendis forestals ja que la superfície forestal del municipi és de 613 hectàrees i, d’altra, el risc d’inundacions. Segons el pla especial davant el risc d’inundacions de la Comunitat València el risc del municipi és alt. Per això, a més d’este pla genèric que establix els recursos disponibles i la forma d’actuar davant una emergència, també recomana l’elaboració de dos plans complementaris davant el risc d’inundacions i d’incendis.