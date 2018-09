L’Ajuntament de València convertix la ciutat en una aula amb noves activitats educatives per al curs escolar 2018/2019

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les propostes educatives municipals per al curs 2018/2019 s’han reforçat enguany amb cinc nous programes en els quals «es planteja la ciutat com a un recurs didàctic i s’esborren els límits de l’espai escolar, convertint València en una aula on construir coneixement a través de l’experiència», segons ha explicat este matí la regidora d’Educació, María Oliver, en un acte obert a la comunitat educativa.

«Es tracta de posar al servici de la infància la possibilitat de preguntar-se, dubtar, jugar, experimentar, compartir i, en definitiva, participar en la construcció d’una ciutat connectada, plural i diversa», ha assenyalat Oliver. L’edil ha indicat així mateix que «la proposta educativa de l’Ajuntament es fonamenta en 4 pilars: la perspectiva de gènere, la transversalitat, la participació i la proximitat».

Una de les novetats d’enguany és el programa ‘Intercanvi barri–barri’, a través del qual dos grups del mateix nivell educatiu de dos escoles diferents realitzaran, simultàniament, un treball d’anàlisi del barri on se situa el seu centre. Posterioment, compartiran els resultats amb els seus col·legues durant una sessió en què l’alumnat d’un col·legi oferirà una visita guiada als seus visitants, que es posaran en el paper de turistes durant el recorregut.

En l’apartat d’Educ-Art s’han incorporat dos noves propostes: ‘DesenvolupART: Crea i transforma el teu barri’, un projecte d’anàlisi i transformació del barri a través de l’art, i ‘Experimentant amb la bellesa’, que té per objecte reflexionar i transformar el concepte de bellesa. A més, mitjançant l’activitat ‘La València Modernista i Art-déco’, s’introduirà els escolars en la història del desenvolupament social i econòmic de València des de mitjan segle XIX fins a la dècada dels anys 30 del segle XX.

L’hort escolar té igualment cabuda com a eina educativa, amb la finalitat de promoure l’agricultura ecològica en els col·legis, a través d’assessorament tècnic. «En total, cinc nous programes respecte a l’any passat, a més de mantindre els que tant d’èxit van tindre l’any anterior, entre els quals cal destacar les residències artístiques, els recorreguts urbans amb perspectiva de gènere o ‘La València Republicana’».

SOL·LICITUDS I MATERIAL DIDÀCTIC

D’altra banda, la regidora d’Educació ha manifestat que «un dels objectius del present curs és tractar d’atendre el 100% de les sol·licituds d’activitats» per part dels centres escolars. «Per això, s’ha canviat el model de gestió, heretat de l’anterior equip de govern i amb el qual només es podien atendre aproximadament el 50% de les sol·licituds». Oliver ha declarat que «este model, basat en contractes menors, es rebutja per realitzar la licitació mitjançant concurs públic en la qual dos empreses executaran els projectes dissenyats per l’Ajuntament».

L’Ajuntament, amb la direcció de l’equip tècnic municipal, ha encarregat l’elaboració i distribució de material didàctic de suport per a les accions formatives, que estarà disponible en la pàgina web de la Regidoria d’Educació (http://educacio-valencia.es/) perquè siga accessible a tota la ciutadania.

A l’acte de presentació de les propostes educatives per al nou curs han assistit representants de més de 60 centres escolars de primària i secundària, del Consell Escolar Municipal, de la Universitat de València i dels servicis municipals implicats en els projectes educatius, com ara els Bombers i la Policia Local.