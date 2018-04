L’Ajuntament d’Algemesí arriba a un acord amb l’empresa Vialterra Medi Ambient per a mantenir l’arbrat singular catalogat de la ciutat

Print This Post

L’Ajuntament d’Algemesí, a través de les regidories de Parcs i Jardins i Medi ambient, ha iniciat els treballs de manteniment del conjunt d’arbres singulars de la ciutat a través de l’empresa especialitzada, Vialterra Medi ambient.

A iniciativa d’aquesta empresa local, amb el suport del departament de Medi Ambient municipal, s’ha fixat una selecció de les espècies, la majoria pertanyents al catàleg d’Arbrat Singular. Al costat de la formació teòrica específica, s’estan duent a terme labors de poda professionals sobre 27 arbres, que sumaran unes 160 hores de treball especialitzat.

Així mateix, s’elaborarà una fitxa on es farà constar la ubicació, coordenades, identificació de l’espècie, una descripció de l’estat en què es troba i un detall dels treballs realitzats com l’estat fitosanitari, poda de formació, neteja, sanejament i tractaments, estudis estructurals.

Tot açò forma part del programa formatiu “Arbres singulars. Protegeix-los” dissenyat per Vialterra per a l’equip d’operaris de treballs d’altura i especialitzats en arboricultura. En el mes de febrer l’ajuntament va recolzar a aquesta empresa per a realitzar en La Xopera un curs de poda en altura, en la línia de col•laboració en àmbits formatius que el consistori va iniciar fa anys amb Talleres Calabuig, empresa local especialitzada en maquinària, articles de poda i manteniment de zones verdes.

“Al costat de la regidoria de Parcs i Jardins, hem iniciat aquestes tasques de posada a punt dels arbres singulars que tenim en la nostra ciutat. Es tracta d’arbres que, per les seues característiques, són part el nostre patrimoni. Cal dedicar-los aquests treballs de cura, millorar-los i ajudar-los per a que ens acompanyen molt més anys”.