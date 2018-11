L’Ajuntament d’Algemesí aprova un pressupost de 19.769.000 euros per a 2019 que aposta per la promoció econòmica de la ciutat, la piscina a l’aire lliure i el nou pavelló cobert

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Algemesí ha aprovat amb els vots a favor de PSPV-PSOE, EU i Més Algemesí, i l’abstenció del Partit Popular un pressupost que ascendeix a 19.769.000 euros per a l’any 2019.

Una de les grans apostes del consistori per a 2019 serà seguir amb fortes inversions en matèria de promoció econòmica, concretament amb l’Oficina Tècnica i Administrativa, per a continuar aplicant el pla de desenvolupament d’Algemesí i importants millores en els polígons industrials de la ciutat. També s’ha dotat econòmicament el nou portal web per a les empreses locals que permetrà la venda per internet de forma fàcil.

Els comptes municipals aposten per la piscina descoberta i el nou pavelló cobert com a inversions més destacades. La piscina està prevista portar-la a terme en dos anys acumulant inversions de 2019 i 2020 –per a l’any pròxim el projecte i després la seua construcció-, mentre que les obres del pavelló es licitaran i es faran al llarg del proper any.

En polítiques socials s’han dotat programes com Activa Raval o el Projecte Riu, que aposten per polítiques socials inclusives més enllà de les ajudes i se centren també en el desenvolupament personal i la formació de les persones amb menys recursos.

Un altre dels punts destacats del pressupost per a 2019 és dotar de major inversió la il·luminació i la neteja dels carrers així com mantenir les inversions en ajudes a l’agricultura que s’han duplicat al llarg de la legislatura.

L’alcaldessa i regidora d’Hisenda, Marta Trenzano, ha declarat que “l’aprovació d’aquests pressupostos sense cap vot en contra demostra la capacitat d’aquest equip de govern de projectar el futur amb consens, de fer partíceps a les diferents forces polítiques, als agents socials i econòmics i d’incloure les propostes de les diferents sensibilitats, tal i com hem vingut fent al llarg de la legislatura”.

Trenzano ha assegurat que “aquests comptes són els més socials de la democràcia i els que més aposten per la promoció econòmica i la millora dels polígons industrials, mantenen les inversions en educació i agricultura que tant hem augmentat al llarg de la legislatura i impulsen les inversions consensuades amb la ciutadania que ens reclama a crits una piscina d’estiu”.

L’alcaldessa ha conclós que “quan un govern té clar que la seua feina és vetlar per la ciutadania i avantposar l’interés general al partidista, el resultat del seu treball és aquest: un pressupost útil al qual ningú ha pogut oposar-se”.