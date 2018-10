L’Ajuntament d’Algemesí concentra l’esforç inversor del 2018 i 2019 a construir la piscina a l’aire lliure i anuncia noves formes de participació

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Algemesí no convocarà els pressupostos participatius com al llarg de la legislatura ha fet el mes de novembre. La raó és que vol concentrar tots els esforços econòmics a construir una nova piscina a l’aire lliure, una de les demandes de la població i la proposta guanyadora en els pressupostos participatius del 2017.

Tot l’esforç econòmic en els pressupostos participatius del 2018 i 2019 es vol acumular per a fer realitat una nova piscina descoberta, aspiració majoritària expressada segons els resultats de l’última convocatòria participativa local. Aquesta inversió supera àmpliament la partida pressupostària reservada per als pressupostos participatius. Però sumant els esforços inversos de dos anualitats, serà possible portar endavant la piscina a l’aire lliure.

El regidor de Participació Ciutadana, Marc Vendrell, ha destacat que des de la seua regidoria es portaran a terme, al llarg de les pròximes setmanes, tres accions per a polsar l’opinió dels algemesinencs. A través de participació s’atendrà la demanda de cursos de formació per a les associacions locals. També està previst crear la bústia participativa en diversos punts de la ciutat, on es podran deixar idees i propostes per a fer un Algemesí millor.

Aquesta nova línia de treball de participació inclourà fer una consulta en forma d’enquesta ciutadana sobre aspectes rellevants per a la ciutat i millores en els serveis que presta l’Ajuntament.

“Volem incidir ara en una participació més directa, tractar més el dia a dia dels ciutadans i ciutadanes d’Algemesí, saber que els preocupa i els aspectes a millorar de la ciutat”, assegura Marc Vendrell.