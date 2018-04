L’Ajuntament d’Algemesí demana més hores de Pediatria i un augment dels metges d’urgències a la nova direcció de l’Àrea de Salut de la Ribera

Print This Post

El consistori vol que s’agilitze l’ampliació del centre de salut de la plaça de la Ribera

L’alcaldessa d’Algemesí, Marta Trenzano, i el regidor de Sanitat, Asensio García, s’han reunit amb la nova gerent de l’Àrea de Salut de la Ribera, Isabel González, i el director d’Infermeria de l’àrea, Salvador Llopis, per a tractar les necessitats d’Algemesí en matèria sanitària.

Des de l’Ajuntament s’ha plantejat la necessitats d’augmentar el nombre de pediatres i metges d’urgències per als centres de salut, així com agilitzar l’elaboració del projecte d’ampliació del centre de salut ubicat a la plaça de la Ribera. També s’ha plantejat que s’ubiquen al centre de salut algunes especialitats.

El regidor de Sanitat, Asensio García, ha mostrat la satisfacció per la reversió cap a la gestió pública de l’àrea de salut de la Ribera i ha manifestat que “cal reforçar el personal mèdic de les urgències del centre de salut d’Algemesí perquè, a més, atén les necessitats d’una altra població important com és Albalat de la Ribera”.

Per la seua banda, l’alcaldessa Marta Trenzano ha assegurat que els pressupostos de la Generalitat ja contemplen un pressupost per a redactar el projecte de les obres: “Està el pla funcional fet i el projecte d’obres volem que es redacte el més prompte possible perquè l’ampliació del centre de salut de la plaça de la Ribera siga una realitat a la disposició dels veïns i veïnes”.