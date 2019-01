L’Ajuntament d’Algemesí entrega el Guardó d’Honor a Inmaculada Cerdà Sanchis

Connect on Linked in

L’acte tindrà lloc el diumenge 20 de gener al Teatre Municipal

Algemesí celebra el diumenge 20 de gener el dia de Sant Sebastià de Vila, festa en què la ciutat celebra la seua independència gràcies als privilegis atorgats. Com cada any, el 20 de gener la ciutat rememora la història de dos il·lustres que, al costat dels algemesinencs de l’època, van fer possible l’Algemesí de hui.

Els actes començaran a les 18 hores amb una processó cívica des de la plaça Major fins al parc de Salvador Castell on es rendirà tribut als busts de Bernat Guinovart i Doménec Gamieta, als què es dipositaran dues corones de llorer.



Les celebracions es traslladaran fins al Teatre Municipal on, a les 19 hores, tindrà lloc l’acte de lliurament del Guardó d’Honor Ciutat d’Algemesí. Un reconeixement a la tasca dels algemesinencs que treballen per fer més gran la seua ciutat.

Enguany la guardonada és Immaculada Cerdà Sanchis. La proposta elevada per les associacions, centres educatius, grups municipals i guardonats a títol individual, li atorga el guardó a títol individual per la seua trajectòria professional i personal dedicada a la defensa, promoció i dignificació del valencià en tots els àmbits, tant des del seu càrrec en l’Administració com en la producció de publicacions en Internet i premsa escrita. És pel seu treball docent i investigador i per la seua projecció laboral i social que va ser nomenada acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.