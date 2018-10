Print This Post

L’Ajuntament d’Algemesí ha decidit suspendre les classes en tots els centres educatius de la ciutat durant la vesprada de hui dijous 18 d’octubre i demà divendres 19 d’octubre tot el dia. La mesura es pren per precaució i evitar problemes de trànsit.

Així mateix, es recomana evitar els desplaçaments en vehicles que no siguen imprescindibles per evitar problemes de trànsit per la ciutat.