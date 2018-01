Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

L’Ajuntament d’Algemesí retira 3 tones de residus en una nova actuació de neteja del llit del riu Magre

L’Ajuntament d’Algemesí ha dut a terme una nova neteja del llit del riu Magre. En aquesta ocasió, l’actuació d’una pala ha arreplegat un total de tres tones de residus. Els treballs de neteja s’han centrat en la zona més urbana del riu, per on està la coneguda com Passarel•la dels Maristes.

“Tornem a posar-nos mans a l’obra en el riu Magre. Recordar que no es competència municipal però el paisatge i l’entorn el gaudim els veïns i veïnes d’Algemesí, i per tant, no podem esperar mes. Hem intervingut en diverses ocasions i hem realitzat tasques amb els col•legis i voluntariat sobre el propi riu”, assegura el regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Pau Montalvà.

Per al regidor, “el Riu Magre creguem que és un entorn que cal posar en valor, i en això estem centrant els nostres esforços aquesta legislatura”.

De fet en els últims mesos ja s’han coordinat diverses campanyes de neteja del riu Magre. Amb l’actuació a la zona de la Xopera, en la zona delimitada per la desembocadura del riu Magre, el riu Xúquer i l’antic ramal del Magre, conformant un triangle d’elevat valor ecològic i paisatgístic, es van recollir un total de 22.000 kg de restes vegetals i 3.000 kg de residus urbans, fent d’aquesta intervenció, la més important de les ja realitzades al voltant dels espais naturals de la població. La neteja es va centrar en aquell moment en la part del vell caixer del Magre. L’evacuació d’abundants residus urbans (rodes, plàstics, envasos, ferralla…), l’eliminació d´espècies invasores i el sanejament de la vegetació existent, per tal de permetre que l’aigua circule i millorar l’estat de la flora, centraren les tasques en aquest entorn.

Fa pocs mesos es va procedir a la neteja en la zona coneguda del Molí Nou, amb una retirada d’unes 100 tones de residus sòlids de tots tipus. Uns mesos enrere, de la mà del col•legi Escolapis i dins un projecte Erasmus+, es va realitar una acció de sensibilització i es va procedir a la retirada per part dels seus alumnes d’uns 2.000 kg, contant la zona del riu i la zona del bosc de Ribera.